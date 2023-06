Margot Robbie y Adam Driver ya no serán Sue Storm y Reed Richards en Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Desde hace meses, Marvel Studios está en plena búsqueda de sus nuevos 4 Fantásticos de cara a la película que estrenarán en 2025. Entre los favoritos para ser Reed Richards (Mr. Fantástico) y Sue Storm (la Mujer Invisible) estaban Adam Driver y Margot Robbie. Sin embargo, parece que ambos han sido finalmente descartados.

Según informa el insider KC Walsh, ambos intérpretes habrían salido definitivamente de la carrera para hacerse con los papeles protagonistas de la película. Durante semanas, los dos habían encabezado las apuestas y los rumores para dar vida a la pareja fantástica, pero todo apunta a que eso no se hará realidad.

"Volved a mi tuit de hace un par de días. El elenco de los 4 Fantásticos todavía no está decidido. Driver está fuera, me han dicho que Robbie también está fuera, [Daveed] Diggs aún no está cerrado...", explicó Walsh en una publicación en su cuenta personal de Twitter a raíz de la pregunta de un fan sobre quién interpretará a Reed Richards.

Go back to my tweet from a couple of days ago, F4 cast is still influx, Driver is out, heard Robbie is out, Diggs isn’t locked in yet… https://t.co/wxzI5lYzbP