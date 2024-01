Universal supera a Disney en taquilla en 2023 y pone fin a ocho años de hegemonía

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Disney es propietaria de franquicias como Marvel o Star Wars, lo que le ha garantizado en los últimos años el primer puesto como estudio más taquillero. Sin embargo, en 2023 la compañía ha quedado en segundo lugar y ha sido superada por Universal Pictures.

Por primera vez desde 2016, Disney no ostenta el primer puesto en la taquilla anual. La Casa del Ratón recaudó un total de 4.830 millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que Universal alcanzó los 4.910 millones de dólares. Mientras que Barbie, de Warner Bros., ha sido la cinta más taquillera del año con 1.441,8 millones de dólares, el segundo y tercer lugar lo ocupan dos producciones de Universal: Super Mario Bros: La película (1.361,3 millones de dólares) y Oppenheimer (952 millones de dólares). Otros títulos destacados de Universal que han tenido buen desempeño en taquilla son Fast & Furious X o Five Nights at Freddy's.

Por su parte, Disney no aparece entre las cintas más taquilleras de 2023 hasta el cuarto puesto con Guardianes de la galaxia Vol. 3, que recaudó a nivel mundial 845,5 millones de dólares. La sirenita (569,6 millones de dólares), Elemental (496,3 millones de dólares) o Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (476 millones de dólares) han sido otras producciones destacadas de la compañía.

Disney ha contado con varios fracasos de taquilla en 2023. Un buen ejemplo sería Indiana Jones y el dial del destino, que, con un presupuesto aproximado de 300 millones de dólares, recaudó solamente 383,9 millones. En el caso de The Marvels, el filme tuvo un presupuesto de alrededor de 274 millones y su recaudación mundial se quedó en 205,6 millones.

Pese a ocupar el primer puesto, Universal Pictures tampoco se ha librado de los fracasos de taquilla. El más sonado ha sido Renfield, que recaudó a nivel global 26,4 millones de dólares a partir de un presupuesto de 65 millones.