Los 12 grandes fiascos en taquilla de 2023

Este 2023 estaba llamado a ser el año en el que, tras el varapalo por la pandemia, las salas de cine recuperaran definitivamente las cifras anteriores al covid-19. Pero aunque ha habido buenos números para cintas como Guardianes de la Galaxia 3 (con 843 millones) o Spider-Man: Cruzando el Multiverso (666 millones), muchas películas no están consiguiendo obtener los beneficios suficientes para ser considerados 'taquillazos'.

De hecho, solo una película ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares, se trata de Super Mario Bros., la adaptación de animación del legendario videojuego que parece imbatible con sus más de 1.300 millones de recaudación. Aún así, hay fracasos más notorios que otros, entre los que se encuentran películas protagonizadas por estrellas como Adam Driver o Joaquin Phoenix, lo nuevo de Pixar o la extremadamente vapuleada The Flash.

Estos son los 12 grandes fracasos de taquilla en este 2023:

ELEMENTAL (PETER SOHN)

Protagonista del peor estreno de la historia de Pixar, la nueva película de la compañía de Disney ha ido ganando popularidad poco a poco remontando el vuelo en taquilla y ha conseguido recaudar, por el momento, 316,7 millones de dólares (1,6 veces su presupuesto de 200 millones). Aún así, sigue colocándose entre las cintas con menos recaudación del prestigioso estudio de animación.

DUNGEONS & DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES (JOHN FRANCIS DALEY, JONATHAN M. GOLDSTEIN)

A pesar de ser bien recibida por la crítica y contar en su reparto con Chris Pine, Michelle Rodriguez o Regé Jean-Page, entre otros, la adaptación del juego de rol Dragones y mazmorras no ha conseguido superar las expectativas en taquilla. La cinta ha recaudado 207,9 millones de dólares (1,4 veces su coste de 150 millones) y sus bajos beneficios hacen que, probablemente, Paramount Pictures no desarrolle ninguna secuela del filme de aventuras medievales.

THE FLASH (ANDY MUSCHIETTI)

Las altísimas expectativas del público con la película que reseteaba por completo el Universo DC se vieron disipadas con el estreno de la cinta de Andy Muschietti, que dividió a los fans y no convenció del todo a la crítica. The Flash ha sido un fracaso comercial, no tanto por sus números (ha recaudado 267,6 millones de dólares, 1,3 veces su presupuesto de 200 millones), sino porque los fans tenían muchas esperanzas de que el filme funcionara. Por desgracia para Warner Bros., ha pasado por los cines sin pena ni gloria.

65 (SCOTT BECK, BRYAN WOODS)

Adam Driver es uno de los actores más exitosos de los últimos años, habiendo participado tanto en películas de autor como en franquicias comerciales como Star Wars. Sin embargo, su última apuesta de acción y ciencia ficción, 65, no convenció al público ni a la crítica, a pesar de estar dirigida por los guionistas de Un lugar tranquilo. Tan sólo consiguió recaudar 56,2 millones de dólares, 1,2 veces su presupuesto de 45 millones.

¡SHAZAM! LA FURIA DE LOS DIOSES (DAVID F. SANDBERG)

The Flash es el mayor fracaso del año de DC debido a las expectativas depositadas en la cinta, pero no es el mayor fiasco económicamente hablando. La secuela de ¡Shazam!, que en 2019 fue un notable éxito comercial, tan sólo ha recaudado 132,2 millones de dólares, 7 por encima de su presupuesto de 125 (1,06 veces su coste), unos números nefastos. No parece que James Gunn vaya a contar más con el personaje de Zachary Levi, que ha firmado su sentencia en el universo DC.

EL ÚLTIMO BAILE DE MAGIC MIKE (STEVEN SODERBERGH)

La tercera entrega de Magic Mike ha enterrado comercialmente la trilogía siendo uno de los mayores fracasos del año. La cinta original protagonizada por Channing Tatum consiguió recaudar unos impresionantes 170,5 millones de dólares en 2012 partiendo de un bajísimo presupuesto de 7 millones. La segunda parte, Magic Mike XXL, recaudó más de siete veces su coste, pero esta última entrega apenas ha recaudado 56,3 millones de dólares, 11 por encima de su presupuesto de 45 millones (1,2 veces su coste).

ARE YOU THERE GOD? IT'S ME MARGARET (KELLY FREMON)

El críticamente aclamado coming-of-age protagonizado por Rachel McAdams, Kathy Bates y Ben Safdie ha sido uno de los fracasos de taquilla más decepcionantes del año en Estados Unidos. Un drama adolescente que, a pesar de recibir excelentes críticas, no ha conseguido cubrir su presupuesto de 30 millones de dólares, sobre todo por su escasa distribución internacional (tan sólo se ha estrenado en Reino Unido por el momento). Los 21,5 millones que ha recaudado (0,72 veces su coste) son insuficientes, así que Lionsgate deberá apostar por una campaña internacional que relance la película.

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO (GUY RITCHIE)

Un fracaso comercial mayúsculo de Guy Ritchie que no salva su reparto plagado de estrellas como Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza o Josh Hartnett. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, tan sólo ha conseguido recaudar 27,5 millones (0,55 veces su coste). Un fiasco económico para el director británico, aunque no es el único que ha protagonizado este año...

GUY RITCHIE: EL PACTO (GUY RITCHIE)

Está claro que no ha sido el año de Guy Ritchie. Este thriller bélico protagonizado por Jake Gyllenhaal obtuvo críticas mayoritariamente positivas pero no pudo salvarse de ser un fracaso mayúsculo de taquilla. La cinta tan solo recaudó 20 de los 55 millones de dólares que tenía de presupuesto (0,36 veces su coste).

RENFIELD (CHRIS MCKAY)

Si contamos su sorprendente cameo como Superman en The Flash, Nicolas Cage bien podría ser el Guy Ritchie de los actores este año. Esta comedia de terror gore que ofrecía una hilarante y sangrienta visión del mito de Drácula y su asistente Renfield se ha convertido en uno de los fracasos más grandes del año. El público no la ha detestado, pero no ha contado con apoyo de la crítica y tan solo ha recaudado 26 de los 86 millones con los que contó de presupuesto (0,3 veces su coste).

BEAU TIENE MIEDO (ARI ASTER)

Ari Aster es uno de los directores de terror más respetados de los últimos años. Director de cintas sorprendentes y exitosas como Hereditary y Midsommar, el último proyecto del realizador, Beau tiene miedo, era el más exigente y ambicioso de su corta carrera y ha resultado ser un auténtico fracaso a todos los niveles. Protagonizado por un incansable Joaquin Phoenix, la película producida y distribuida por A24 arrastró numerosos problemas de producción y la compañía exigió a Aster reducir su duración para hacerla más atractiva comercialmente. El resultado no pudo ser peor para la productora y el director, ya que tan solo consiguieron recaudar en cines 10 de los 35 millones con los que contaron de presupuesto (0,29 veces su coste).

BIG GEORGE FOREMAN (GEORGE TILLMAN JR.)

Este biopic sobre el boxeador dos veces campeón del mundo George Foreman ha sido el mayor fracaso comercial del año en Estados Unidos. Sin apenas repercusión internacional (tan sólo ha sido estrenada en Reino Unido y Nueva Zelanda por el momento) la película ha recaudado 5,7 millones de dólares con un presupuesto de 32 millones. Unos preocupantes números (0,18 veces su coste) que la sitúan como el mayor fiasco de 2023.