Así es la escena eliminada de Guardianes de la Galaxia 3 que confirma el destino del Alto Evolucionador

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

El cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia encandiló a los fans tanto por la historia de Rocket como por el destino de todo el equipo de héroes y, también, por su gran villano. El Alto Evolucionador de Chukwudi Iwuji ha sido muy aclamado por el público marvelita. Ahora se han dado más detalles de su destino.

Al final de la película, Rocket le dejaba vivir para establecer una clara distancia y superioridad moral respecto a él. Sin embargo, toda la nave del malvado personaje estallaba por los aires, sembrando la duda de si había sobrevivido o no. Tras el estreno de la película, James Gunn aseguró que los Guardianes le rescataron.

Yes! It's the whole culmination of Rocket's journey. His shift comes in that he doesn't kill him - he goes from being the least empathetic to the most empathetic Guardian.