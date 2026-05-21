La guerra se propaga por el reino de la Tierra en el tráiler de la temporada 2 de Avatar: La leyenda de Aang- NETFLIX

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Avatar: La leyenda de Aang regresará con una segunda temporada que aterrizará en Netflix el 25 de junio. A poco más de un mes para su estreno, la plataforma ha lanzado un épico tráiler que muestra cómo la guerra comienza a extenderse preocupantemente por el reino de la Tierra.

"El reino de la Tierra acabará cayendo", asegura Azula (Elizabeth Yu) al inicio del adelanto. Acto seguido, una escena muestra a una muchedumbre huyendo y a varios guerreros de la Nación del Fuego atacando a la gente hasta que Aang (Gordon Cormier) irrumpe para impedirlo.

"La Nación del Fuego no ha parado de luchar. La guerra se extiende por todo el reino de la Tierra", suelta Aang. "Si queremos derrotarlos, necesito que me enseñes el dominio de la tierra", dice el joven guerrero pidiéndole ayuda a la maestra Toph (Miya Cech) a continuación.

Es entonces cuando el adelanto muestra la excepcional destreza de Toph y cuánto es capaz de hacer, y comienza a adiestrar a Aang. Instantes después se produce una tan épica como impresionante lucha de poderes.

ZUKO Y AZULA, MÁS FUERTES Y PODEROSOS QUE NUNCA

El príncipe Zuko (Dallas Liu) comienza a atacar a Aang. "Ya hemos vencido", afirma Azula, quien en otra secuencia también comienza un duelo con Aang. "La cuestión es cuánto estás dispuesto a perder", añade tras haberlo, aparentemente, vencido con sus poderes. Las imágenes muestran además el regreso de Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley), quienes parecen desesperanzados.

"Aang debe aprender a dominar la tierra para acabar con la guerra, pero en el Reino Tierra, la política, los secretos y las alianzas ocultas ya suponen una batalla", reza la breve sinopsis de la temporada 2.

Creada por Albert Kim, además de los ya mencionados actores, la temporada 2 de Avatar: La leyenda de Aang también cuenta en su reparto con el regreso de Lucian-River Chauhan como Teo. Terry Chen como Jeong Jeong, Dolly de Leon como Lo y Li, Lily Gao como Ursa y Madison Hu como Fei, entre otros, completan el elenco.