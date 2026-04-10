Archivo - Kill Bill: The Whole Bloody Affair, los 5 grandes cambios de la versión definitiva de Quentin Tarantino - ANDREW COOPER/MIRAMAX FILMS - Archivo

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

"La venganza es un plato que se sirve frío". Quentin Tarantino hace honor a la cita que abre la primera película de Kill Bill y más de dos décadas después estrena en cines Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Se trata de la versión íntegra de la cinta tal y como fue concebida por su director. Más de cuatro horas y media que reúne los volúmenes 1 y 2 junto a metraje inédito y que ya se puede disfrutar en la gran pantalla.

En principio, Tarantino concebió el periplo de venganza de Beatrix Kiddo, la letal asesina encarnada por Uma Thruman también conocida como La novia y La mamba negra, como un único filme. Sin embargo, la cinta acabó dividiéndose en dos partes, estrenadas en 2003 y 2004 respectivamente, debido a su mastodóntica duración.

Esta escisión del filme no solo consistió en dividir el metraje tal cual, sino que conllevó otras alteraciones en su montaje, como acortar escenas e incluso adelantar una revelación clave de los últimos compases de la película al final de la primera parte.

Estas son las novedades y cambios que incorpora Kill Bill: The Whole Bloody Affair y por las que merece la pena pasar 5 horas pegado a la butaca entre afiladas katanas, bortotones de sangre e icónicos silbidos.

LA SECUENCIA DE ANIMACIÓN, AMPLIADA

Sin duda alguna, la gran novedad que trae bajo el brazo esta versión es el nuevo metraje que fue cercenado en la sala de montaje. Uno de los momentos más recordados de Kill Bill Vol.1 es aquel flashback que, en clave de animación, ahondaba en los orígenes de O-Ren Ishii, el personaje de Lucy Liu, convertida en letal asesina ya desde niña. The Whole Bloody Affair incluye una secuencia de acción adicional en la que O-Ren se enfrenta a otro villano.

MÁS METRAJE INÉDITO

Pero, además de estas escenas de animación, esta versión extendida de Kill Bill cuenta con 12 minutos adicionales. Estos se corresponden con metraje eliminado de las otras dos películas al acortar escenas, como el entrenamiento con Pai Mei o la confrontación final con Bill, entre otras.

EL FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Para que la primera película finalizara con un potente 'cliffhanger', Kill Bill Vol. 1 concluía con una escena en la que Bill (David Carradine) revela que su hija con Beatrix (Thurman) está viva. Para aquellos espectadores cuyo primer visionado de la película sea The Whole Bloody Affair en cines, se enterarán al mismo tiempo que la Novia de la existencia de su hija: cuando se encuentra cara a cara con ella en casa de Bill.

Además, la primera película concluía con varias escenas que ofrecían un primer vistazo a la segunda, entre ellas, aquella en la que Bill revela la existencia de la hija de Beatrix. Todas ellas serán, por tanto, suprimidas en The Whole Bloody Affair, pues no tendría sentido que la película adelantara secuencias que la audiencia verá en breve.

LA MATANZA DE LOS 88 MANÍACOS, A TODO COLOR

En su estreno original, la secuencia en la que la Novia derrota uno a uno a los secuaces de O-Ren, los llamados 88 maníacos, fue parcialmente recortada y mostrada en blanco y negro en algunos países.

De esta manera, la película evitaba obtener una calificación por edades más restrictiva en Estados Unidos debido a su violencia gráfica. No obstante, en otros lugares como Japón se proyectó a color, y es esta versión la que está disponible actualmente en plataformas como Netflix. The Whoole Bloody Affair incluye esta legendaria escena íntegra y a color.

LA VENGANZA DE YUKI

Esta versión extendida de Kill Bill incluye una escena extra e independiente de la película: 'Yuki's Vengeance' ('La venganza de Yuki). Se trata de un cortometraje de animación que fue lanzado en diciembre de 2025, antes de que se confirmara oficialmente el estreno de The Whole Bloody Affair, realizado en colaboración con el videojuego Fortnite.

La pieza relata la historia de Yukie Yubari, que busca vengarse de Beatrix por haber asesinado a su hermana pequeña, Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama). Al ser una colaboración con Fortnite, incluye incluso cameos de personajes del juego, pero la historia en sí es algo que Tarantino pretendía incluir en la película original, pero finalmente no pudo filmarse.