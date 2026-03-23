Tarantino y Stallone preparan una serie de gángsteres y boxeo ambientada en los años 30

Tarantino y Stallone preparan una serie de gángsteres en los años 30 - CONTACTO

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino tiene un nuevo proyecto entre manos. Tras descartar la que iba a ser su décima y última película, The Movie Critic y anunciar una obra de teatro, The Popinjay Cavalier, que tiene prevista su fecha de estreno a principios de 2027, en el horizonte del cineasta se encuentra una serie de mafiosos con Sylvester Stallone.

Según apunta TMZ, fuentes con conocimiento directo del proyecto señalan que la serie estará ambientada en los años 30 y será "muy auténtica", rodándose en blanco y negro con cámaras de la década de 1930. De cristalizar el proyecto, esta será la primera colaboración entre Stallone y Tarantino.

Se tratará de una ficción de seis episodios en la que aparecerán "gánsteres, coristas, boxeo y música". En cuanto al reparto, lo único que se sabe por el momento es que no contará con Stallone, que se encontrará tras las cámaras.

Tanto Tarantino como Stallone están familiarizados con las películas ambientadas en los años 30. El primero dirigió Malditos bastardos, que tiene lugar durante una Segunda Guerra Mundial alternativa y el intérprete encarnó a un matón de la mafia en Capone, ambientada a principio de la década de 1930. Stallone dirigió y protagonizó además La cocina del infierno, que tiene elementos del cine de gánsteres.

TARANTINO Y STALLONE CASI COLABORARON EN EL PASADO

Aparte de aparecer en el documental Sly, Tarantino y Stallone no han trabajado juntos hasta ahora, si bien han estado cerca de hacerlo en más de una ocasión. Según apunta Coming Soon, el actor de Rocky y Acorralado (Rambo), podría haber interpretado a Louis Gara en Jackie Brown pero rechazó el papel, que acabó recayendo sobre Robert De Niro.

Por otro lado, Tarantino quiso a Stallone para Death Proof, que finalmente fue protagonizada por Kurt Russell. "Le dije: 'Ni hablar. Tengo dos hijas, y este tipo tiene como hobby meter a adolescentes en su coche y estrellarlos contra una pared. Eso no va a funcionar'", expuso el actor en una entrevista concedida a Macleans en 2012.

Más allá de la mencionada serie que reunirá a Tarantino y Stallone, ambos tienen otros proyectos entre manos. Así, Tarantino estrenará la obra de teatro The Popinjay Cavalier en el West End de Londres a principios del año que viene y aunque no dirigirá The Adventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en... Hollywood, que contará con David Fincher tras las cámaras, sí ejercerá de guionista. En lo que respecta a Stallone, está previsto que este vuelva a encarnar a Dwight Manfredi en la cuarta temporada de Tulsa King.