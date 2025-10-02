Avatar 3: Fuego y ceniza confirma el regreso de una legendaria criatura de Pandora

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre desembarcará en las salas Avatar: Fuego y ceniza. El tráiler más reicente de la cinta de James Cameron ha confirmado el regreso de una de las criaturas más legendarias que habitan el fascinante mundo de Pandora.

Se trata de Toruk, el gran leonopteryx que montó Jake Sully (Sam Worthington) en la primera entrega de la descomunal franquicia. Las imágenes muestran a esta enorme criatura elevándose incluso por encima de otras, como los tsurak y los ikrans. Como es bien sabido, cualquiera que haya sido capaz de montar a lomos de esta bestia, la más formidable entre su especie cuyo nombre significa Última Sombra" en idioma Na'vi, recibe el título de Toruk Makto.

En la historia de Pandora solo hubo cinco Na'vi capaces de recibir este honor antes de Sully. Estos, también conocidos como jinetes de la Última Sombra, son siempre respetados y vistos como un símbolo de unidad entre las distintas tribus. El avance de Avatar: Fuego y ceniza revela que el vínculo establecido entre Jake y su antigua montura aún permanece.

La estrecha conexión, por tanto, entre Jake y Toruk será un factor decisivo para enfrentarse al clan Mangkwan, comandado por Varang (Oona Chaplin), así como a las fuerzas invasoras de la RDA. Neytiri (Zoe Saldaña) le contó a Sully en la primera entrega de Avatar que Toruk era un ser legendario que solo cinco Na'vi consiguieron montar.

El último en lograr tal hazaña fue su bisabuelo, y una conexión con este leonopteryx solo puede darse cuando es realmente necesario. Por esa razón, el hecho de que Jake sea capaz de montar a lomos de esta criatura le otorga el respeto inmediato de todos los clanes.

Cuando Sully perdió la confianza de los Omatikaya y fue expulsado de la tribu en el primer filme de Avatar, tras revelarse que inicialmente era un infiltrado de la RDA, para demostrarles que estaba de su lado, Jake decide establecer un Tsaheylu con Toruk.

Es decir, una conexión neuronal y así cabalgar a lomos de la bestia. Tan atrevido acto de valor hace que Jake sea aceptado y respetado nuevamente por su clan. Una vez derrotaron a la RDA, Sully y Toruk se despiden. No obstante, aunque en El sentido del agua decide intentar pasar desapercibido, ya que el coronel Miles Quartich (Stephen Lang) va tras su rastro, Neytiri se enorgullece al recordarles a otros líderes Na'vi que su esposo es Toruk Makto y sigue siendo relevante incluso después de que dejase de cabalgar a lomos de Toruk.

Por lo tanto, su regreso en Avatar 3 resulta especialmente significativo, especialmente si se tiene en cuenta que el tráiler mostraba a Jake y su familia combatiendo a las huestes de Varang, líder del pueblo de ceniza, y las fuerzas de la RDA, lo que supone una amenaza sin precedentes.

El hecho de que Toruk aparezca en Fuego y ceniza no solo servirá para equilibrar la batalla, sino que también reforzará el vínculo de Jake con Pandora y los clanes, para, probablemente, forjar una alianza y vencer las fuerzas que amenazan con arrasar su mundo.