La temporada 2 de The Last of Us ya tiene fecha de estreno oficial

La temporada 2 The Last of Us ya tiene fecha de estreno

La temporada 2 The Last of Us ya tiene fecha de estreno - MAX

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us ya tiene, al fin, fecha de estreno oficial. Será el lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en tierras americanas) cuando la aclamada adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, reresará a Max.

"Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", señala la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

Max ha anunciado la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de The Last of Us acompañada de tres nuevos carteles centrados en los dos protagonistas, Joel y Ellie, y también en Abby, la gran antagonista de esta nueva entrega que estará interpretada por Kaitlyn Dever.

Cada decisión tiene un precio.



La serie HBO Original #TheLastOfUs vuelve el 14 de abril a #Max. pic.twitter.com/xs0B95f9JS — Max España (@StreamMaxES) February 19, 2025

Cada decisión tiene un precio.



La serie HBO Original #TheLastOfUs vuelve el 14 de abril a #Max. pic.twitter.com/FtKEF4YPwe — Max España (@StreamMaxES) February 19, 2025

Cada decisión tiene un precio.



La serie HBO Original #TheLastOfUs vuelve el 14 de abril a #Max. pic.twitter.com/Sq3NOPRHKR — Max España (@StreamMaxES) February 19, 2025

Además, el reparto de la segunda temporada incluye también rostros conocidos como los de, Gabriel Luna que repetirá como Tommy, el hermano de Joel, y Rutina Wesley, que retoma su papel como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye, además de Kaitlyn Dever como Abby, a Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también actúa como estrella invitada invitada.

Basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para las consolas PlayStation, The Last of Us está escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de la serie y productores ejecutivos. La serie también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells; con la guionista y coproductora ejecutiva Halley Gross. Productoras: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint y Naughty Dog.