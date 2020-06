Tenet: Qué es revertir el tiempo y cómo funciona en la película de Christopher Nolan

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

"Lo único que tengo para ti es una palabra: TENET. Abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado". Con esta críptica frase arranca el nuevo tráiler de la película de Christopher Nolan. Un avance que presenta las líneas maestras de este thriller cuántico de espionaje con el que el director de Interstellar, Origen y Dunkerque busca que el público vuelva a los cines tras el parón global por la pandemia de coronavirus para, una vez más... hacer que les estalle la cabeza.

Aunque sigue dejando en el aire más preguntas que respuestas, el alucinante tráiler, de más de dos minutos de duración, revela valiosa información sobre la enrevesada trama de la película de Nolan. El avance presenta cuál es el objetivo final de los dos protagonistas, interpretados por John David Washington y Robert Pattinson: evitar que estalle la Tercera Guerra Mundial.

Y también adelanta la gran herramienta con la que cuentan para conseguirlo: TENET, algo que nadie excepto Nolan -ni Sir Michael Caine- sabe exactamente lo que es pero que permite manipular el flujo temporal, invertirlo.

El tráiler también revela que el personaje de Kenneth Branagh puede "comunicarse con el futuro". "¿Viajes en el tiempo?", pregunta en este punto el personaje de Pattinson que formula en voz alta el interrogante que llegados a este punto atraviesa la mente todos los sufridos espectadores del avance. "No", replica Washington.

"Apunta y aprieta el gatillo. No vas disparar la bala... vas a atraparla", le explica una científica interpretada por Clémence Poésy. Así funciona Tenet.

Y es que la forma en la que Nolan jugará y retorcerá el tiempo -magnitud con la que ya ha realizado bastantes 'travesuras' en películas anteriores como Interstellar, Dunkerque o Memento- en Tenet para evitar "algo peor que el Apocalipsis" se centra en este concepto de "inversión" o "reversión".

"¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada". "Hay gente en el futuro que nos necesita, que necesita a Tenet". "¿Qué estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado?". Estas son otras frases que lanza el tráiler y de las que se pueden inferir algunas pistas sobre cómo funcionan los mecanismos temporales en la película de Nolan.

Lo primero es alejarse del concepto del viaje físico en el tiempo como en Regreso al futuro, donde el flujo temporal sigue su curso siempre hacia adelante y son los protagonistas los que saltan (a veces a su antojo, otras bastante limitados) de uno a otro momento de esa línea temporal e interactuando en ella. No, las reglas de Tenet parecen ser totalmente distintas.

REVERTIR LAS LEYES DE LA CAUSALIDAD

En la película de Nolan el tiempo en ocasiones se deshace, es decir los hechos van hacia atrás como si de un vídeo con el 'reverse' pulsado se tratara. El tráiler lo muestra: Washington aprieta el gatillo de su arma y la bala regresa a la pistola. Así, si en Origen el director ponía ciudades patas arriba, en Tenet muestra una realidad que, en ocasiones y en eventos muy concretos, puede ir hacia atrás revertiendo las leyes de causa y efecto.

Pero cosa se complica cuando, en otro momento del tráiler los personajes de Washington y Pattinson inspeccionan los impactos de bala en un cristal. "¿Qué coño ha pasado aquí?", pregunta el segundo. "Aún no ha pasado nada", replica el primero. Aquí sí parece, en cambio, que los dos han viajado en el tiempo para ubicarse en el futuro... ¿o es solo el cristal lo que Tenet ha hecho 'viajar en el tiempo' para mostrar las causas de futuros eventos?

Difícil encontrar una explicación a esta alteración de la sucesión lineal de los acontecimientos, a esta reversión de la máxima causa-efecto, antes de ver la película, más allá de subrayar que esta inversión del fujo temporal, o mejor dicho, del principio de causalidad, que propone Nolan parece estar localizada en objetos o personas específicos.

¿APOCALIPSIS TEMPORAL O TERRORISMO CUÁNTICO?

Teniendo todo esto en cuenta, otra posibilidad es que esa Tercera Guerra Mundial de la que se habla en el tráiler y que buscan evitar los agentes protagonistas a toda costa sea en realidad un Apocalipsis temporal.

'Los malos' de la película de Nolan pueden tener también acceso a esos mecanismos de inversión de la realidad y su objetivo puede ser la ruptura del flujo de tiempo perpetrando una vulneración irreversible de las leyes de causalidad. Terrorismo cuántico... ¿será esta la nueva amenaza a la que quiere enfrentarnos Christopher Nolan? Habrá que esperar a que al menos el 80 por ciento de los cines reabran sus puertas para averiguarlo.