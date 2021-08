¿Afectará a Spider-Man: No Way Home el retraso de Venom 2: Habrá Matanza?

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La variante Delta del COVID-19 ha hecho que en Estados Unidos las cifras de contagios se disparen y que el futuro inmediato de las salas de cine se vuelva todavía más impredecible. Por este motivo, Sony ha decidido retrasar el estreno de la segunda parte de Venom, que estaba prevista para septiembre, a comienzos de octubre.

La demora ha hecho que muchos fans se preocupen debido a que, como el filme protagonizado por el simbionte y Spider-Man: No Way Home pertenecen al mismo universo, Sony pueda decidir aplazar también el lanzamiento de la cinta del trepamuros de diciembre, fecha que tiene de momento reservada, a la siguiente gran temporada de estrenos, que no llegaría hasta el siguiente verano.

Esta teoría cogería aún más fuerza si se tiene en cuenta que, a menos de cinco meses del estreno de la película, el estudio ha decidido no lanzar aún ningún tráiler ni imágenes promocionales del filme. Esto podría deberse a que Sony esté barajando la posibilidad de posponer el estreno hasta que la situación sanitaria mejore.

Como argumento en contra de este escenario tan pesimista, cabe recordar que el filme forma parte del Universo Cinematográfico Marvel y que, si la Casa de las Ideas no retrasa sus lanzamientos, como parece que no va a hacer, lo más seguro que es que Sony tampoco pueda cambiar de fecha la última aventura de su arácnido superhéroe si se quiere mantener la continuidad entre títulos.

Spider-Man: No Way Home se estrenará (si no hay cambios) el 17 de diciembre. Tom Holland vuelve a meterse en la piel de Peter Parker, junto con otros 'sospechosos habituales' como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe trepamuros.