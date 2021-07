El nuevo orden de Marvel para ver las películas y series del UCM cronológicamente

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Tras más de una década de películas, el Universo Cinematográfico Marvel ha crecido exponencialmente, experimentando con sus personajes y con el modo de narrar sus historias. Y es que, además de dar el salto a las series a través de Disney+, el estudio ha huido de la continuidad lineal en sus series y películas.

De este modo, logra rellenar huecos dentro de su narrativa y también dotar de un mayor contexto a algunos personajes como Capitán América, Capitana Marvel o Viuda Negra. Pero con estos saltos en su timeline, Marvel también es capaz de poner todo patas arriba, introduciendo los viajes en el tiempo y las realidades paralelas como hizo primero con Vengadores: Endgame y luego en series como WandaVision o Loki.

Y es que, especialmente tras los últimos acontecimientos, se hace necesario poner en orden cronológico todas las películas y series del Universo Cinematográfico Marvel.

Pero antes de entrar en este timeline, hay que señalar que las series de Netflix han quedado fuera de la lista. Aunque Daredevil contenía varias referencias a personajes como Hulk o Iron-Man, lo cierto es que otras series, como Jessica Jones, se desligaban del canon del UCM. Por tanto, su inclusión queda condicionada a que Marvel Studios decida contar con alguno de sus personajes, como el Daredevil de Charlie Cox, en sus películas.

Tampoco se incluyen las películas de Spider-Man anteriores a Tom Holland, ya que, por el momento, los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield no forman parte de esta continuidad, aunque eso podría cambiar con el estreno de Spider-Man: No Way Home.

Estas son todas las películas y series de Marvel Studios en orden cronológico:

- Capitán América: El primer vengador (1940-1943)

- Agente Carter Temporada 1 (1946)

- Agente Carter Temporada 2 (1947)

- Capitán Marvel (1995)

- Iron-Man (2010)

- El increíble Hulk (2010)

- Iron-Man 2 (2010)

- Thor (2010)

- Los Vengadores (2012)

- Loki (2012)

- Iron-Man 3 (2012)

- Thor: el mundo oscuro (2013)

- Agentes de SHIELD Temporada 1 (2013)

- Capitán América: El soldado de invierno (2014)

- Guardianes de la Galaxia (2014)

- Vengadores: La era de Ultrón (2015)

- Agentes de SHIELD Temporada 2 (2015)

- Ant-Man (2015)

- Capitán América: Civil War (2016)

- Agentes de SHIELD Temporada 3 (2016)

- Spider-Man: Homecoming (2016)

- Doctor extraño (2016)

- Ant-Man y la avispa (2016)

- Black Widow (2016)

- Agentes de SHIELD Temporada 4 (2016)

- Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

- Black Panther (2017)

- Thor: Ragnarok (2017)

- Agentes de SHIELD Temporada 5 (2017)

- Vengadores Infinity War (2018)

- Vengadores: Endgame (2023)

- WandaVision (2023)

- Falcon y el Soldado de Invierno (2023)

- Spiderman: Lejos de casa (2023)