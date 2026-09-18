La secuela de Barbie... ¿más cerca?

Margot Robbie y Ryan Gosling en la película Barbie - WARNER BROS.

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de que Barbie fue la película más taquillera de 2023 y se consolidó como una de las cintas más exitosas de los últimos años, su secuela sigue en el aire. Por el momento, Warner Bros. no ha llegado a un acuerdo con su directora y sus protagonistas sobre las condiciones económicas del contrato para la nueva entrega y, de no hacerlo en los próximos meses, los derechos de la franquicia volverán a manos de Mattel. Ahora, el nuevo acuerdo del estudio con Noah Baumbach, que coescribió el guion de Barbie junto a Greta Gerwig, abre nuevas esperanzas.

Según informa Variety, terminada su relación de exclusividad con Netflix, el nominado al Oscar por Barbie, Historia de un matrimonio y una Historia de Brooklyn, ha firmado un acuerdo de tres años con Warner Bros. que entrará en vigor en 2027.

El primer proyecto dentro de este acuerdo será distribuido por Clockwork, el nuevo sello independiente del estudio. Baumbach escribirá, dirigirá y producirá el filme, que, según han revelado fuentes cercanas al guion, seguirá a dos estudiantes universitarios en Nueva York.

WARNER TIENE QUE DAR LUZ VERDE A BARBIE 2 ANTES DE DICIEMBRE

Aunque la cinta de Baumbach no parece guardar relación alguna con la esperada secuela de Barbie, su acuerdo con el estudio podría allanar el camino. Según señala CBR, que el guionista y director haya decidido abandonar Netflix para incorporarse al nuevo sello de Warner Bros. podría ser indicativo de que ambas partes han llegado también a un acuerdo que permita seguir adelante con Barbie 2, después de que el pasado mes de julio ciertas informaciones apuntaran a que David Zaslav era reacio a conceder los aumentos salariales que el equipo de la película proponía.

Aunque Warner solo firmó con Gerwig para una única película y los contratos de Margot Robbie y Ryan Gosling tampoco cotemplaban su participación en futuras secuelas, tanto Gerwig como Baumbach ya dejaron caer anteriormente que tenían una idea para una secuela.

Según The New York Times, Warner Bros. tiene de plazo hasta diciembre para cerrar un acuerdo (si no lo ha hecho ya), antes de que los derechos regresen a Mattel (en este caso, la compañía, de querer hacer una nueva película basada en la icónica muñeca, no podría utilizar ninguno de los elementos originales de la historia creados para la primera entrega ni contar con su reparto).