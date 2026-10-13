Nuevo y épico póster de Vengadores Doomsday con los héroes vs los Centinelas de Doom - MARVEL

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Con su estreno en cines cada vez más cerca, Marvel ha lanzado un nuevo póster de Vengadores: Doomsday que ha sorprendido a algunos fans por mostrar a un inesperado equipo de héroes liderando la batalla contra los Centinelas del Doctor Doom, el personaje de Robert Downey Jr. El filme, dirigido por Joe y Anthony Russo, aterrizará en las salas el próximo 18 de diciembre.

Se trata del cartel en coreano de la película, que ha atraído la curiosidad de los fans por los personajes que aparecen liderando la batalla. Loki y Bucky Barnes han sido las mayores sorpresas, ya que ninguno de ellos había aparecido anteriormente luchando contra los Centinelas de la Tierra-10005.

En segundo plano, parece estar desarrollándose una incursión. Además, también aparece Xavier y la batalla está teniendo lugar entre lo que bien podrían ser las ruinas de su Escuela para Jóvenes Talentos, en la Tierra-10005.

En cuanto al resto de héroes que aparecen en el póster, este incluye a Sam Wilson, Míster Fantástico, Cíclope, Yelena Belova, Thor, Steve Rogers, Gambito y Shuri.

New international poster for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



In theaters December 18. pic.twitter.com/PsQa9nje3F — Avengers Updates (@AvengersUpdated) October 12, 2026

Por otro lado, no sorprende la ausencia de personajes como Ojo de Halcón, el personaje de Jeremy Renner. No obstante, según apuntan los rumores, el actor podría haber sido incluido en la película gracias a los 'reshoots' que tuvieron lugar hace apenas un mes y que, según apuntó el 'insider' Daniel Richtman, podrían haber servido para "añadir muchos campos", incluyendo el de Renner.

EL DESTINO DE BUCKY EN VENGADORES: DOOMSDAY

En cuanto a Sebastian Stan, el actor ha abordado recientemente su aparición en Doomsday como Bucky, asegurando que, aunque no ha visto el montaje final de la película, estaba seguro de que "será desgarradora en muchos sentidos".

"Ya veremos quién consigue llegar a la siguiente etapa", añadió en declaraciones a Decider, lo que muchos fans han interpretado como señal de que algunos de los personajes más queridos de Marvel, e incluso el propio Soldado de Invierno, podrían morir a manos del Doctor Doom en el filme. Sin embargo, sus palabras también podrían deberse a que Stan no contó con un guion completo durante el rodaje del filme.