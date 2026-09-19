Greta Gerwig defiende el fichaje de Meryl Streep como Aslan en Narnia: "No quería a alguien pretencioso"

Greta Gerwig explica el fichaje de Meryl Streep como Aslan en Narnia: "No quería a alguien pretencioso" - DISNEY/HULU

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Antes llegar a Netflix el 2 de abril, Narnia: El sobrino del mago se estrenará en IMAX el 10 de febrero y, dos días después, en todas las salas de cine. Greta Gerwig, responsable de esta nueva adaptación de la obra de C.S. Lewis, ha explicado por qué eligieron a Meryl Streep para interpretar un rol clave de la película en el que, sin embargo, no se verá su rostro: prestar su voz a Aslan, el león protagonista de la saga de fantasía.

"Quería a alguien que fuera profundo pero no pretencioso, que tuviera solemnidad pero sin una seriedad sombría. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emotividad, así como alegría y deleite", ha explicado Gerwig en una entrevista con Empire a propósito del fichaje de Streep.

"Quería a alguien mayor de 70 años, para que aportara la sabiduría que da la experiencia, pero que también fuera capaz de sentir asombro con la frescura de un niño. Y, además, que fuera uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos. Esa lista no es muy larga", asegura la cineasta. Streep ya trabajó con Gerwig en su adaptación de Mujercitas estrenada en 2019, donde la oscarizada actriz dio vida a la tía March.

Streep tomará así el testigo de Liam Neeson, quien prestó su voz al león Aslan en la franquicia original de películas. Se trata de un personaje con una importancia clave en la historia, siendo el único que aparece en los siete libros de la saga literaria escrita por Lewis.

EL SOBRINO DEL MAGO, LA PRIMERA ENTREGA EN LA CRONOLOGÍA DE NARNIA

El sobrino del mago es el sexto libro de la saga de Narnia pero, cronológicamente, es donde realmente comienza la historia. Así, su trama se sitúa un milenio antes de los acontecimientos de El león, la bruja y el armario, tras la creación de Narnia por parte de Aslan.

Escrita y dirigida por Gerwig, Narnia: El sobrino del mago cuenta con un elenco encabezado por David McKenna como Digory Kirke y Beatrice Campbell como Polly Plummer, quienes, en los libros, tienen una conexión integral con los orígenes de Narnia. Junto a Streep prestando su voz al león Aslan, completan el reparto Emma Mackey como Jadis, la última reina de Charn; Carey Mulligan como Mabel Kirke, la madre de Digory; Tom Bonington como el señor Potts; y Ava Jager como Violet Plummer, la hermana de Polly.

A ellos también se les sumarán Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough, Susan Wokoma, Gerard Monaco, James Murray y Samantha Spiro en papeles aún no revelados.