La nueva Narnia revela el primer vistazo de Aslan y la Bruja Blanca en El sobrino del mago

Primera imagen y logo oficial de Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, que Netflix estrenará en cines - NETFLIX

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, escrita y dirigida por Greta Gerwig, desembarcará en los cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027 y, posteriormente, en Netflix el 2 de abril del mismo año. Tras revelar el logo de la película, el servicio de streaming ha mostrado un primer vistazo a Aslan, la Bruja Blanca y un importante cambio respecto al material original de C. S. Lewis.

La imagen de Aslan, a quien Meryl Streep pondrá voz en la película, protagoniza la portada del número más reciente de la revista Empire. Como puede apreciarse, el aspecto del creador del fantástico mundo de Narnia e hijo del gran Emperador Más Allá de los Mares luce imponente. Sus ojos, cada uno de un color, y la zona del entrecejo parecen estar formados por un mosaico de distintas tonalidades fundidas con su piel.

Además de presentar distintos colores en los pómulos, su felino bigote y un rojo carmesí en el morro. La segunda imagen es una escena con Digory Kirke (David McKenna) y Polly Plummer (Beatrice Campbell), acompañados por la Bruja Blanca (Emma Mackey), cruzando una puerta de entrada al mágico mundo de Narnia.

Según le explicó Gerwig al medio, fichar a Streep para interpretar a Aslan residía en que "quería a alguien profundo, pero no pretencioso; que tuviera solemnidad, pero sin caer en una seriedad sombría y excesiva".

"Alguien capaz de transmitir profundidad y patetismo, pero también alegría y deleite. Quería a alguien mayor de 70 años, que tuviera la sabiduría que dan los años y la experiencia, pero que también conservara la capacidad de maravillarse ante las cosas con la mirada de un niño", añadió.

"Y, además, que fuera una de los mejores intérpretes de todos los tiempos. No hay muchos nombres que cumplan esos requisitos", expuso Gerwig.

UN IMPORTANTE CAMBIO EN LA CRONOLOGÍA DE LA SAGA

Gerwig también ha confirmado un importante cambio en la cronología: mientras que la novela El sobrino del mago, de C. S. Lewis, sitúa la historia en el mundo real en torno a 1900, la película trasladará la acción a la década de 1950, con una Inglaterra aún marcada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Según ha explicado la directora de Barbie, este cambio está relacionado con su fascinación por el glam rock británico de los años 60 y 70.

De este modo, la aventura mágica de Digory y Polly no solo transformará sus propias vidas, sino que también reflejará los cambios que experimentaba la sociedad británica a mediados del siglo XX. En este contexto, Gerwig recuerda cómo la música de artistas como David Bowie, Paul McCartney, David Gilmour, Pete Townshend, Jimmy Page y Robert Plant "le salvó la vida", al transmitirle la sensación de que todo iba a salir bien.

La directora relaciona esa experiencia con Narnia, un mundo creado a partir de la música y al que Aslan da vida a través de sus canciones, estableciendo así un paralelismo con el espíritu del rock and roll.