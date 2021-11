Tráiler de Morbius: Jared Leto afila los colmillos del vampiro de Marvel con un intenso teaser

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

En enero de 2022 llegará, tras varios retrasos motivados por la pandemia de coronavirus, al fin a los cines Morbius, el nuevo personaje de Marvel Comics con el que Sony Pictures amplía el universo derivado de su gran estrella, Spider-Man.

Y de cara al inminente estreno del nuevo tráiler de Moribius, el estudio ha lanzado un breve teaser con imágenes ineditas del filme en el que su protagonista, Jared Leto, avanza algunas de las claves de este oscuro y misterioso personaje que, confiesa, "puede llegar a ser un auténtico monstruo".

"Es brillante, fuerte y tiene unos poderes únicos, los cuales parecen estar fuera de su control", señala el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club que con este trabajo "transformador" y "muy intenso físicamente" regresa al cine de superhéroes tras dar vida a Joker de DC en Escuadrón Suicida y en el epílogo de Liga de la Justicia de Zack Snyder.

