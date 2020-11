El récord que Kate Winslet le ha robado a Tom Cruise con Avatar 2

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

En 1997, Kate Winslet casi se ahoga mientras filmaba, a las órdenes de James Cameron, una escena acuática para Titanic. Teniendo en cuenta ese precedente, es curioso que la actriz reincida en el rodaje de secuencias submarinas con el mismo director... y para filmar planos aún más exigentes. Ha sido en la secuela de Avatar, cuya trama se desarrolla en gran parte bajo el agua, donde Winslet se ha superado a sí misma... y también el récord de buceo en un rodaje que hasta ahora ostentaba todo un experto en rodajes extremos, Tom Cruise.

En unas fotos recientes desde el set de rodaje de Avatar 2 se mostraba a Winslet filmando una escena con el traje de captura de movimiento en un tanque de agua. Para dicha secuencia, una extraña ceremonia de los pueblos Na'vi que habitan en los arrecifes, la actriz tuvo que contener la respiración durante 7 minutos.

Una proeza que ha superado incluso al intrépido Tom Cruise, protagonista de Misión Imposible, que aguantó sin respirar durante 6 minutos en Nación Secreta.

"Es muy gracioso porque realmente no leo reseñas o cosas de los medios. No estoy en Instagram, estoy desconectada de esa parte de mi vida", aseguró Winslet en una entrevista con Entertainment Weekly, explicando que no sabía que había batido un récord hasta que sus compañeros no empezaron a remarcárselo en el set.

"Toda esta semana y la anterior la gente se me acercaba y me decía 'Dios mío, ¿siete minutos y 14 segundos?' y yo me quedaba en plan 'espera, ¿cómo sabes eso?'. Fue brillante, estaba muy orgullosa de mi misma, y posiblemente no podré volver a hacerlo", continuó la actriz, claramente satisfecha con su proeza. "Fue el final de cuatro semanas de duro entrenamiento y lo hice en el tanque de buceo, de entrenamiento, pero me encantó".

Cruise, por supuesto, es conocido por sus acrobacias en películas que muchas veces desafían a la muerte. Pero mientras el actor se ha especializado en trucos aéreos, desde aviones y otros vehículos, y en la escalada imposible de rascacielos, otros actores han perfeccionado la técnica de interpretación bajo el agua. Ahora, Winslet puede presumir orgullosa de ser la mejor buceadora de Hollywood.

Si todo va según el plan, y no se producen más retrasos, se espera que Avatar 2 llegue a los cines en diciembre de 2022. Dos años más tarde, en diciembre de 2024, llegará Avatar 3, siendo 2026 cuando se estrene la cuarta entrega, y dejando el desenlace de la franquicia para diciembre de 2028 con Avatar 5.