Avatar 3: Fuego y ceniza: ¿Por qué Neytiri lleva los colores de los Na'vi de fuego?

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Avatar 3: Fuego y ceniza, que verá la luz en cines el próximo 19 de diciembre, ha adelantado en su último tráiler detalles clave sobre esta nueva entrega de la taquillera saga de James Cameron. Uno de ellos ha sido la aparición de Neytiri, el personaje de Zoe Saldaña, con la cara pintada con los colores que caracterizan al clan de la ceniza. Pero, ¿cómo ha acabado en la tribu de los Mangkwan, los Na'vi de fuego?

Justo en la mitad del avance, en una secuencia en la que Neytiri parece estar teniendo una intensa conversación con Jake (Sam Worthington), el personaje de Saldaña aparece con la cara pintada de rojo y blanco, los colores característicos del clan de la ceniza.

Es habitual que los Na'vi se pinten la cara para distinguirse de las distintas tribus, pero que Neytiri aparezca utilizando estos colores no ha pasado desapercibido para los seguidores de la franquicia ya que se trata, en principio, de sus enemigos. Y esta anomalía podría tener distintas explicaciones.

Una posibilidad sería que el personaje de Saldaña se infiltre en el clan de los ceniza en algún punto del filme. Aunque se sabe que luchará junto a Jake en una épica batalla contra la líder de los Mangkwan, Varang (Oona Chaplin), quizás, antes de abordar este desenlace, la película muestre a Neytiri camuflada entre la tribu enemiga para recabar información o llevar a cabo algún tipo de misión secreta.

No obstante, también cabe la posibilidad de que el filme vea a Neytiri, un personaje que ha sufrido mucho y que todavía está lidiando con la rabia y el resentimiento por la pérdida de su hijo, cambiando de bando, algo que sin duda supondría un duro golpe para su familia. Así, su personaje podría llegar, incluso, a reemplazar a Varang como líder del clan.

Pero el tráiler incluye también un detalle que podría justificar este terrible giro pues, en sus últimos compases, muestra fugazmente a Neytiri siendo alcanzada por una flecha enemiga. Así, cabe la posibilidad de que acabe dentro del clan de los ceniza tras ser herida, siendo obligada a unirse a ellos en contra de su voluntad o por mera supervivencia.

Avatar: Fuego y ceniza vuelve a estar dirigida por Cameron y contará también en su reparto con Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Jack Champion y Bailey Bass. Además, Michelle Yeoh se incorporará al elenco y Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. Por otro lado, la cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.