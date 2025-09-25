James Cameron incendia Pandora en el tráiler de Avatar 3: Fuego y ceniza

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre desembarcará en las salas Avatar: Fuego y ceniza. Mientras se acerca la fecha de estreno, un trepidante tráiler revela a Varang (Oona Chaplin), la líder del clan de la ceniza, llevando a cabo un ritual, y a Jake Sully (Sam Worthington) junto a su familia tratando de sobrevivir a una brutal guerra.

"Esto es lo único puro en este mundo", dice Varang, mientras relata que "el fuego vino de la montaña" y quemó los bosques al inicio del adelanto. "Mi pueblo gritó pidiendo ayuda, pero Eywa no acudió", añade, con resentimiento en sus palabras.

"Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas", avisa Sully, mientras unas colosales criaturas marinas surgen del agua antes de que el pueblo del fuego les ataque.

"Protege a tus hermanos", le pide Sully a Lo'ak mientras se preparan para contraatacar. Seguidamente se desata el caos: Spider comienza a disparar con su arco para proteger a Tuktirey de los enemigos, y Varang hace lo mismo apuntando a la envoltura de un vehículo aéreo.

Pero, afortunadamente, los hijos de Sully consiguen escapar del asalto. Instantes después, las imágenes revelan a Spider siendo capturado por Varang y sus esbirros. "¿Cómo es que sigues vivo?", pregunta sorprendida al joven.

Acto seguido se revela que Varang y su tribu, los Mangkwan, han unido fuerzas con el villano de la saga, el coronel Quaritch (Stephen Lang), dispuestos a arrasarlo todo. Sin embargo, Sully, su familia y aliados también están preparados para combatirlos y no dejar que se salgan con la suya.

"Invoco a la Madre Guerrera", implora Tuktirey, mientras los demás intentan neutralizar por todos los medios posibles a las fuerzas de Varang, quien se dispone a enfrentarse a Sully a lomos de un Toruk.

Avatar: Fuego y ceniza vuelve a estar dirigida por Cameron y contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Jack Champion, Bailey Bass y la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. Por otro lado, la cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.