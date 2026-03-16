Torrente Presidente arrasa en su estreno con casi 7 millones de euros y Santiago Segura lo celebra desvelando su póster - SONY PICTURES

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Torrente presidente, la sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura, ha arrasado en el fin de semana de su estreno, con 6,9 millones de euros de recaudación. Y para celebrarlo, el protagonista, director, guionista y productor de la franquicia ha lanzado, al fin, lanzado el cartel oficial de la película.

"Me despierto con la noticia de que este fin de semana 900.000 "votantes" han apoyado a Torrente presidente!!!! Gracias! Aquí, como prometí, el póster de la película!", reza el post que Segura ha compartido en su cuenta personal de X junto con el cartel de la película.

El director, que había sido reticente a adelantar cualquier tipo de material e incluso a ofrecer entrevistas y atender a la prensa alegando que quería salvaguardar todas las sorpresas y cameos de Torrente presidente para los fans, comienza ahora a promocionar el filme a la vieja usanza.

Me despierto con la noticia de que este fin de semanas 900.000 “votantes” han apoyado a Torrente presidente!!!!

Gracias!

Aquí, como prometí, el póster de la película! pic.twitter.com/64wSwYVQ4S — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 16, 2026

En su primer fin de semana en cartelera, entre el 13 y el 15 de marzo, la sexta entrega de Torrente ha sido la película que más ha recaudado en las salas españolas, con 6,9 millones de euros en taquilla según datos de Comscore.

Le sigue, con bastante diferencia en términos de recaudación, Hoppers, lo nuevo de Pixar, con 1,4 millones. Completan el ránking, por debajo del millón de euros, Cumbres borrascosas de Emerald Fennell, la séptima entrega de Scream y la cinta de animación Como cabras.

Con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, la saga Torrente es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas. La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa.

El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Completan la serie Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Crisis Letal (2011), Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).