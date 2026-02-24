Primer tráiler de Torrente Presidente con Santiago Segura a lo Rocky en el Valle de los Caídos

Santiago Segura en el tráiler de Torrente: Presidente - SONY/ATRESMEDIA CINE

MADRID, 24 Feb.

Tal y como prometió Santiago Segura, el primer tráiler de Torrente Presidente se ha desvelado después de que las entradas para la película ya salieran a la venta. En el avance del filme, que llegará a los cines el 13 de marzo, Segura emula la mítica escena de Rocky entrenando subiendo escaleras... solo que él lo hace en el Valle de los Caídos.

El adelanto, de apenas medio minuto de duración, arranca con el rótulo: "El 55% de los españoles se muestra poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Ya va siendo hora de que alguien tome las riendas de nuestro país".

Acto seguido, el personaje de Segura aparece, sin aliento y vistiendo el chándal de la Guardia Civil, entrenando en el Valle de los Caídos, imitando la secuencia de Rocky en la que Sylvester Stallone culminaba su entrenamiento en lo alto de las escaleras del Museo de Arte de Philadelphia.

TORRENTE PRESIDENTE, POLÉMICA YA ANTES DE SU ESTRENO

La polémica, y cierto halo de secretismo roto por varias filtraciones, ha acompañado al proceso de producción y promoción del regreso de la saga Torrente a los cines.

De hecho, en varios vídeos "robados" desde del rodaje publicados en redes sociales podía verse al personaje de Segura ofreciendo un mitin desde un balcón rodeado de banderas españolas y bajo las siglas del partido político ficticio NOX, cuya estética recordaba de forma evidente a la de Vox. Segura respondió a la avalancha de críticas lamentando que se juzgara "una película que ni siquiera se ha visto" y recordando que Torrente es una sátira extrema.

Lejos de huir de este tipo de polémicas, hace pocas horas la producturas y distribuidoras del filme lanzaron un teaser en el que se ironizaba con que la saga llevaba "blanqueando el fascismo desde 1998".

Ya va quedando menos.#TorrentePresidente, solo en cines 13 de marzo. pic.twitter.com/Q8Jw9tpS3m — Sony Pictures España (@sonypictures_es) February 23, 2026

Con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, la saga Torrente es es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas. La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa. El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Completan la serie Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Crisis Letal (2011), Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).