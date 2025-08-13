Santiago Segura responde a la filtración y polémica de Torrente 6 y su parodia de Vox

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

No es ningún secreto que Santiago Segura estaba trabajando en una sexta entrega de Torrente, de la que incluso había adelantado el título, Torrente Presidente. Según las últimas informaciones, parece que la producción de la nueva película de la popular saga ya habría comenzado y es que se ha filtrado un vídeo del set de rodaje que enseguida se ha convertido en el centro de la polémica.

Así, ya circula por redes un vídeo que muestra al actor retomando su papel como el despreciable y corruputo policía, ahora candidato a la presidencia, dando un discurso en un balcón adornado con banderas de España y una pancarta con el nombre de su partido, NOX.

Las críticas no se han hecho de esperar ya que, tal y como indica incluso la tipología del logo de la formación política de Torrernte, parece que se trata de una clara parodia al partido político VOX y, quizá, también a su líder, Santiago Abascal. "Cuando gobierne yo, cuando gobernemos nosotros, a esa persona se la gratificará por haberle ahorrado trabajo a la policía. ¡España!", se escucha decir al personaje de Segura desde el balcón.

Santiago Segura rodando la última de Torrente



Seguirá siendo una burla a esos fachas grasientos y casposos. Pero muchos no lo entenderán y le seguirán idolatrando



Hasta que les pase como con el Patriota en The Boys; que se den cuenta de que es el villano pic.twitter.com/2K4pzIpeNC — HATEUNIC🖤RNS II🏴🐌🏴‍☠️ (@hateunicorns2) August 13, 2025

"Si esto es real y Santiago Segura está rodando una peli de Torrente Presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (¡¡en el poder!!) no se le ha ocurrido otra cosa que llamar NOX al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable", ha escrito en X, antes Twitter, la periodista Rebeca Argudo.

¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto? — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 13, 2025

El propio Segura ha respondido a la publicación de Argudo. "En España -y en la mayoría de países- grabar y filtrar imágenes de un rodaje sin autorización puede ser ilegal, pero no siempre encaja en la categoría de delito penal. Dependerá de las circunstancias y de cómo esté protegido el rodaje", escribió en un comentario ahora eliminado y ante el que la periodista se defendió, exponiendo que tendría que hablar "con quien lo haya grabado y compartido".

"Pero a mí me interesa bastante más lo mollar del asunto... ¿Por qué meter una referencia poco velada a una formación política que no tiene nada que ver con corrupción sistémica en el poder teniendo tan impagable ejemplo?", añadió Argudo.

"¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?", replicó asimismo Segura, continuando la discusión. Por su lado, la periodista aseguró que no juzgaba la película sino "la elección de un nombre que remite directamente a uno existente", ya que "las características del personaje hacen que la elección de ese nombre y no otro tenga unas connotaciones" a las que el propio actor no sería ajeno y por tanto "no son inocentes".

La saga Torrente, que arrancó en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley, es, tras con Ocho apellidos vascos y su secuela, la saga más taquilla del cine español acumulando más de 81 millones de euros de recaudación con sus cinco películas anteriores. La entrega más taquillera de la franquicia fue Torrente 2: Misión en Marbella, que en 2001 amasó más de 22 millones de euros. Completan la saga de Segura Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Lethal Crisis (2011) y Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).