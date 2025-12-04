Santiago Segura revela la fecha de estreno de Torrente 6 y promete que mantiene el tono gamberro de la saga - AMIGUETES ENTERTAINMENT

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

El rodaje de Torrente Presidente, sexta entrega de la exitosa saga creada y protagonizada por Santiago Segura, finalizó a principios de noviembre no exento de polémica tras sus filtraciones. Ahora, el cineasta ha confirmado que la película llegará a los cines el 13 de marzo de 2026 y que mantendrá el tono gamberro que ha convertido a la franquicia en uno de los mayores fenómenos del cine español.

"Tengo las maletas hechas para irme del país el 14 de marzo", ha bromeado Segura en El Hormiguero después de revelar en el programa la fecha de estreno del filme. Un comentario con el que adelanta que José Luis Torrente volverá a causar controversia por su carácter irreverente: "Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción. Los que sois fans de Torrente, id a ver la película; los que tenéis sensibilidad, no vayáis, por favor. Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo".

[EXCLUSIVA] @SSantiagosegura estrena TORRENTE PRESIDENTE el 13 de marzo en cines #LaNavidad2EH pic.twitter.com/ViqP6pQZr8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

Aunque la saga Torrente nunca ha estado libre de polémica por la representación deliberadamente ofensiva de su protagonista, que es machista, racista, homófobo y franquista, Torrente Presidente ha recibido críticas incluso antes de su estreno. En varias filtraciones del rodaje se veía al personaje ofreciendo un mitin desde un balcón rodeado de banderas españolas y bajo las siglas del partido político ficticio NOX, cuya estética recordaba de forma evidente a la de Vox. Esa similitud provocó un intenso debate en redes sociales, con acusaciones que pasaban desde la parodia inapropiada de la ultraderecha hasta el blanqueo de la misma.

Santiago Segura rodando la última de Torrente



Seguirá siendo una burla a esos fachas grasientos y casposos. Pero muchos no lo entenderán y le seguirán idolatrando



Hasta que les pase como con el Patriota en The Boys; que se den cuenta de que es el villano pic.twitter.com/2K4pzIpeNC — HATEUNICORNS🏴🐌🏴‍☠️ (@Hateunicorns2) August 13, 2025

Ante la avalancha de críticas, Segura defendió el proyecto y lamentó que se juzgara "una película que ni siquiera se ha visto" y recordó que Torrente es una sátira extrema, no un panfleto político, insistiendo en que el partido NOX es una caricatura. En distintas intervenciones, Segura ha recalcado que la intención es "hacer humor" y que la ficción permite llevar al límite la incorrección, mientras pedía no confundir la ideología del personaje con la del autor ni con la de la propia película.

La saga Torrente, con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas. La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa. El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Completan la serie Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Crisis Letal (2011), Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).