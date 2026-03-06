Daniel Chong dirige Hoppers: "Si recordamos que estamos conectados, quizá nos tratemos con más amabilidad" - EUROPA PRESS

EMERYVILLE, 6 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Disney y Pixar regresan a la gran pantalla con Hoppers, una historia sobre la conexión entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle, la película animada se estrena en los cines de España este viernes 6 de marzo.

La cinta sigue a Mabel Tanaka, una apasionada amante de los animales que descubre una revolucionaria tecnología capaz de "saltar" su conciencia a un castor robótico realista y comunicarse directamente con los animales.

Para su director, Daniel Chong, la historia nace de una idea muy clara sobre el mensaje que quería transmitir. "Conexión y coexistencia. Si puedo elegir dos, esos serían los temas que tenía más presentes", explica el cineasta en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Se trata de la conexión entre nuestra relación con los animales y nuestra relación con la naturaleza, pero creo que, en última instancia, es una historia sobre nosotros. Nosotros también somos animales y todos estamos conectados". En ese sentido, Chong señala que recordar ese vínculo podría tener un efecto positivo. "Si podemos recordarnos eso, quizá una de las conclusiones sea que nos tratemos un poco mejor, con un poco más de amabilidad", asegura.

UNA CARTA DE AMOR A LOS JÓVENES

La película también quiere dirigirse especialmente a las nuevas generaciones. Según la productora Nicole Paradis Grindle, Hoppers es "una carta de amor a los jóvenes que sienten ansiedad por el estado del mundo y que están trabajando duro para que sea un lugar mejor". "Lo que estamos diciendo es: sed optimistas. No estáis solos y, cuando conectáis con otras personas, podéis cambiar las cosas", subraya.

Grindle destaca además el atractivo del universo que plantea la película. "Hay muchísimas cosas que me encantan de este proyecto. Para empezar, adoro a Mabel como personaje y también el mundo animal", afirma. A su juicio, el filme combina entretenimiento con un trasfondo emocional. "Es una historia divertida sobre la conexión, pero también sobre unirse para afrontar las dificultades del mundo. No podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo juntos y también con el mundo natural", dice.

Uno de los mayores desafíos creativos para Chong fue precisamente construir a su protagonista. "Sin duda, dar con Mabel como personaje fue lo más complicado", reconoce el director. "Básicamente estuvimos intentando descifrarla hasta el final de la película. Era imprevisible, no sabíamos qué iba a hacer a continuación". Para lograr que el público conectara con ella, el equipo se centró en reforzar su dimensión emocional. "Gran parte del trabajo consistió en anclarla en un lugar emocional: por qué la queremos, por qué queremos cuidarla y por qué deseamos que le vaya bien", explica.

La diseñadora de producción Bryn Imagire reconoce por su parte que algunos elementos fueron especialmente complejos desde el punto de vista técnico. "El agua y el fuego fueron complicados, pero el equipo hizo un gran trabajo estilizando todo sin perder la sensación de tensión y peligro", afirma. En cuanto a los escenarios, la artista destaca el reto que supuso recrear la naturaleza. "Los planos naturales son muy complejos, así que cuando veo ahora la película en pantalla siento que me encantan todos los escenarios", concluye.

Los actores Piper Curda, Bobby Moynihan, Kathy Najimy, Dave Franco, Jon Hamm y Meryl Stree forman el reparto de voces en la versión original de Hoppers.