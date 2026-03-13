¿Tiene Torrente presidente escena post-créditos? - ATRESMEDIA CINE

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Torrente, el personaje más taquillero pero también el más ruín y despreciable del cine español, vuelve con su sexta entrega. Dispuesto a reeditar el éxito de las películas anteriores, Santiago Segura vuelve a la carga con Torrente presidente. Un filme sobre el que el director, guionista, protagonista y productor ha intentando mantener el máximo secretismo hasta el punto de no ofrecer ni entrevistas ni realizar pases de prensa. Y ante este hermetismo hay muchos que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Torrente presidente escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso del filme dirigido por Santiago Segura la respuesta es afirmativa. Efectivamente y sí, Torrente presidente sí que cuenta con escenas post-créditos tras su final. Y sin entrar a destripar el contenido de la secuencia extra, lo cierto es que su inclusión no supone ninguna sorpresa, ya que las últimas entregas de la franquicia del depravado y rastrero José Luis Torrente también tuvieron metraje adicional tras su desenlace.

Con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, la saga Torrente es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas.

La primera entrega de este paladín del fascismo, la homofobia, el racismo y el machismo, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa.

El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Completan la serie Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Crisis Letal (2011), Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).