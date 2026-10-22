Tom Rhys Harries protagoniza Clayface, la película de terror del Universo DC: "Ha sido una oportundiad muy especial" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 22 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

De prometedora estrella de Hollywood a monstruo sediento de venganza. Ese es el viaje que propone Clayface, el thriller de terror dirigido por James Watkins que llega hoy jueves 22 de octubre a los cines españoles. Tom Rhys Harries protagoniza junto a Naomi Ackie esta primera incursión de DC Studios en el género, una historia sobre la pérdida de identidad y humanidad que sitúa la vulnerabilidad de su protagonista en el centro del horror.

Para Harries, ponerse en la piel de Matt y adentrarse en el género de terror en el contexto de una gran franquicia de superhéroes ha sido "una oportunidad muy especial". Algo que le ha llegado además a intentar encontrar una lógica emocional detrás de sus decisiones, por inquietantes que fueran. "Como actor, siempre intentas analizar las acciones de un personaje desde la mayor empatía posible, porque ese personaje considera que eso es lo que necesita hacer en ese momento", explica Tom en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Sin embargo, comprender al personaje no resuelve el dilema que plantea su evolución. "Hay un punto en la película en el que sus actos resultan cada vez más difíciles de justificar, y tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el público ante eso", reconoce el intérprete.

La tensión entre la compasión y el rechazo constituye una de las claves de la propuesta de Watkins. El director destaca precisamente la capacidad de su protagonista para sostener el lado humano de esta figura de Gotham City. "Tom aportó una empatía y una vulnerabilidad que, a mi parecer, nos permitirían acompañar al personaje en su recorrido a medida que se vuelve más oscuro", señala el realizador.

La película también explora el lado oscuro de la ambición científica. En ese entramado resulta fundamental Caitlyn, el personaje interpretado por Naomi Ackie, cuya relación con Matt evoluciona desde el deseo de ayudarle hacia un vínculo cada vez más complejo.

"Al principio, creo que Caitlyn ve a alguien muy vulnerable, a alguien a quien cree que puede ayudar", apunta la actriz. Sin embargo, esa primera percepción se transforma conforme se estrecha la relación entre ambos. "A medida que avanza la historia y se conocen mejor, a ella le atrae quién es él como persona. Empiezan a sentir afecto el uno por el otro, y la cosa se complica un poco", añade.

Al hablar de la aportación de Ackie a su personaje, Watkins recurre a uno de los tópicos del género. "Hay un chiste en la película sobre los científicos del cine y lo poco creíbles que resultan siempre. Yo pensé que Naomi sí resultaría creíble", comenta.

Harries recuerda un rodaje "bastante agotador", marcado por la necesidad de sacar adelante numerosas escenas en un calendario ajustado. "Intentábamos rodar mucho material en un periodo de tiempo bastante reducido", explica.

El actor destaca, no obstante, el respaldo del equipo y la manera en la que Watkins condujo el proyecto. "En un proyecto así cuentas con muchísimo apoyo. Teníamos unos jefes de departamento increíbles y James Watkins, como director, nos guio con una enorme sensibilidad y cuidado", asegura.

CLAYFACE ADORA ESPAÑA

Los protagonistas de Clayface comparten su pasión por España. "Hace años rodé en España una serie que me encantó. Todo el equipo era español y pasamos mucho tiempo en Madrid. ¡Madrid es una pasada!", afirma Tom. Entre las primeras frases que incorporó a su vocabulario figuran "lo siento" y "estoy cansado". "Son de las primeras palabras que aprendes, siendo británico y galés como yo", bromea.

Más allá del idioma, ambos tienen claras sus preferencias a la hora de hablar del país. "Adoro la comida. Me encanta la gente. Me encanta la pasión de España", enumera Harries. Ackie, por su parte, destaca su patrimonio: "Me encanta la arquitectura. Es espectacular. ¿La Alhambra? Preciosa".

Los actores David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James completan el reparto de Clayface.