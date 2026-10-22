¿Tiene Clayface Escena Post-Créditos? - WARNER BROS

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Tras Superman y Supergirl, el universo DC de James Gunn abraza el 'body horror' con Clayface, el filme centrado en uno de los villanos más icónicos de Batman. Protagonizada por Tom Rhys Harries (White Lines) y dirigida por James Watkins (No hables con extraños) el filme relata la historia de un joven y prometedor actor de Gotham que, tras sufrir un accidente, termina convertido en un monstruo capaz de cambiar de rostro. Y teniendo en cuenta que se trata de una película pertenienciente al Universo DC no son pocos los que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Clayface escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos, como Spider-Man: Brand New Day e incluso en Vengadores: Endgame Encore, que incluyó nuevo metraje en estas secuencias extra.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias durante los créditos o tras los mismos han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el anterior estreno de la franquicia, Supergirl que vio la luz antes del verano, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic, Toy Story o Street Fighter. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

CLAYFACE NO TIENE UNA ESCENA POST-CRÉDITOS

Y en el caso de la película dirigida por James Watkins la respuesta es negativa. Clayface no tiene ninguna escena ni durante ni después de los créditos finales, por lo que los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras sus más de 100 minutos de metraje.

El filme sigue así la estela marcada por Supergirl, el anterior estreno de DC, que tampoco contaba con secuencias extra. Una decisión que, en todo caso, llama poderosamente la atención tratándose de una cinta de superhéroes pero que, teniendo en cuenta los antecedentes, no resulta extraña ni inaudita.

La película, que cuenta con guión de Mike Flanagan, el creador de series de terror como La maldición de Hill House, Misa de medianoche o la más reciente Carrie, cuenta en su reparto también con nombres como Naomi Ackie (Parpadea dos veces), David Dencik (Chernobyl), Max Minghella (El cuento de la criada) o Eddie Marsan (Happy: Un cuento sobre la felicidad).