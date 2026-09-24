Bacanal de ‘body horror’ en el nuevo tráiler de Clayface, la primera película del DCU solo para mayores de edad - WARNER BROS.

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Clayface, película protagonizada por Tom Rhys Harries que profundizará en los orígenes del mítico villano de Batman, llegará a los cines el 23 de octubre. Se trata del primer filme del nuevo Universo DC que recibe una clasificación R (+18) en Estados Unidos por su violencia gráfica, y el nuevo tráiler que acaba de ver la luz adelanta el porqué.

El clip, de apenas medio minuto de duración, amplía el metraje ya mostrado en el tráiler oficial de la película, con el rostro de Matt Hagen deformándose a medida que avanza el tratamiento experimental al que se somete. Horrorizado ante la perspectiva de renunciar a su carrera como actor después de sufrir un ataque que le desfigura la cara, opta por este arriesgado procedimiento en un desesperado intento de recuperar su antigua vida.

El personaje de Harries aparece en el tráiler con un ojo sobresaliendo en mitad de una alfombra roja. Además, los últimos compases del teaser muestran un atisbo de lo que será la transformación final del protagonista en Clayface aunque, tal y como ya adelantó su director, James Watkins, su apariencia definitiva no se revelará en los adelantos.

He just has one of those faces. Search Clayface for more - only in theaters October 23. pic.twitter.com/sF71YZZ5Ah — Clayface Movie (@ClayfaceMovieDC) September 23, 2026

EL ASPECTO FINAL DE CLAYFACE, RESERVADO PARA LA GRAN PANTALLA

"No conviene mostrar al tiburón", afirmaba Watkins en una entrevista con Entertainment Weekly, haciendo referencia al clásico de Steven Spielberg. "Creo que la gente desvela demasiado... Creo en el poder del misterio, en el poder de la sugerencia y en el poder de que la gente saque sus propias conclusiones. Creo que así es más divertido", añadía.

Watkins ha remarcado en más de una ocasión que, más que una historia convencional sobre los orígenes de un villano, Clayface será, ante todo, una película de 'body horror', profundizando en el dolor y la pérdida de control intrínsecas a su transformación.

Dirigida por Watkins a partir de un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, Clayface también cuenta en su elenco con Naomi Ackie en el papel de la doctora Caitlin Bates. Completan el reparto David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James.