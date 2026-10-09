James Gunn defiende Clayface como una película que nadie pidió: “¿Quién pidió Regreso al futuro?” - WARNER BROS.

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Clayface, filme sobre el mítico villano cambiaformas de Batman, llegará a los cines el próximo 23 de octubre, ampliando el DCU de James Gunn y Peter Safran. Ante la crítica de un usuario en redes sociales, que se preguntaba por la necesidad de hacer una película basada en ese personaje en concreto, Gunn se ha mostrado contundente.

"¿Quién coño pidió una película de Clayface?", escribió un fan en Threads. "¿Quién coño pidió Regreso al futuro? ¿Casablanca? ¿Algo pasa con Mary? ¿El laberinto del fauno? ¿Mad Max: Furia en la carretera? ¿Weapons? ¿Matrix?", replicó el CEO de DC Studios. "Aunque pueda parecerlo, Hollywood no es un lugar en el que la única forma de hacer una película sea que el público vote qué propiedad intelectual quiere ver, que ya ha visto innumerables veces antes", añadió.

"A veces, alguien (en este caso, primero Mike Flanagan y luego James Watkins y Hossein Amini) se inspiró en un personaje de ficción relativamente poco conocido y creó lo que, en mi opinión, es una historia muy especial en torno a ese personaje", expuso el cineasta. Gunn indicó asimismo que prefería "mil veces esa inspiración a que un guionista intente sacar provecho escribiendo un guion insulso sobre un personaje muy popular por el que no siente ninguna pasión ni conexión".

¿DE QUÉ TRATA CLAYFACE?

"El meteórico ascenso de Matt Hagen, desde chico de la calle en Gotham hasta protagonista de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su aspecto anterior... pero que también afecta inesperadamente su percepción de la realidad, sumiéndolo en una espiral destructiva de venganza que lo consume por completo", reza la sinopsis de Clayface, una película de 'body horror' que ya se ha convertido en el primer filme del nuevo Universo DC en recibir la calificación R (para mayores de 18 años).

Dirigida por Watkins a partir de un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, la cinta está protagonizada por Tom Rhys Harries como el icónico villano. Completan el reparto Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll, David Dencik y Joshua James, entre otros.