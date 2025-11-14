Primer vistazo a Tom Holland como Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

El 17 de julio de 2026 desembarcará en los cines La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta la obra de Homero. Ahora han salido a la luz unas imágenes que muestran a Tom Holland encarnando en la película a Telémaco, el hijo de Odiseo, a quien da vida Matt Damon, y a otras dos de sus estrellas: Anne Hathaway y Mia Goth.

En la primera de las imágenes, publicada en exclusiva por Empire como parte de un extenso reportaje, puede verse a Hathaway caracterizada como Penélope, la esposa de Odiseo, en palacio sosteniendo un arco. Justo detrás de ella se encuentra Goth, quien interpreta en La Odisea a Melantho, una de las doncellas que se encuentra a su servicio.

La segunda y más llamativa es la protagonizada por Holland. Como puede apreciarse, el actor, que volverá a dar vida a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, y que se encuentra totalmente caracterizado como Telémaco, con el rostro serio y su coraza, sostiene entre sus manos un cáliz.

"Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes. Y lo que vi es que todo ese gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí nunca lo había visto abordado con el peso y la credibilidad que puede aportar un gran presupuesto de Hollywood y una gran producción en IMAX", apunta Nolan en el último número de Empire dedicado al filme.

La Odisea es hasta la fecha el proyecto más ambicioso del oscarizado director de Oppenheimer y El caballero oscuro, y cuenta con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares. Grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto de Nolan, el realizador desveló que han "rodado más de dos millones de pies [609.600 metros] de película". Según cálculos publicados a partir de esa cifra, el metraje bruto equivaldría a unas 139 horas de material.

"Sacamos al reparto que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo a las olas reales. Es algo inmenso, aterrador y maravilloso; queríamos de verdad captar lo durísimos que debieron de ser esos viajes para la gente y el salto de fe que suponía adentrarse en un mundo sin mapas, sin cartografiar", añadió.

Además de Damon como Ulises, el reparto del filme, que narra el largo y peligroso viaje del rey de Ítaca de regreso a casa tras la guerra de Troya, también incluye en su elenco a Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Samantha Morton y John Leguizamo completan el reparto.