Spider-Man: Brand New Day adelanta su fecha de estreno y lanza nuevo póster

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Los fans de Spider-Man están de enhorabuena ya que el trepamuros de Marvel regesará a los cines un poco antes de lo esperado. Sony Pictures ha anunciado que finalmente Spider-Man: Brand New Day aterrizará en las salas el próximo 29 de julio, dos días antes de la fecha inicialmente anunciada.

Y para celebrarlo, el filme de nuevo protagonizado por Tom Holland ha lanzado un nuevo y espectacular póster en el que Peter Parker salta por los cielos de Nueva York dispuesto a afrontar los muchos retos ante los que se encontrará en la que, promete el filme, será una etapa completamente para Spider-Man.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad-un Spider-Man a tiempo completo-, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", adelanta la extensa sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, la nueva entrega del superhéroe más querido por el público está protagonizada, además de por Holland, por Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Tramell Tillman (Bill), Michael Mando (Mac Gargan/Scorpion), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) y Sadie Sink en un misterioso papel todavía sin confirmar.