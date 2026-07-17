Tom Holland revela el momento exacto en que se descubrirá el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Quedan apenas dos semanas para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines, el próximo 29 de julio y, a pesar de todos los rumores y teorías, la intriga aún rodea al misterioso personaje de Sadie Sink. En una reciente entrevista, Tom Holland alabó el trabajo de su compañera de reparto y 'spoileó' el momento exacto en el que los fans descubrirán a quién interpreta.

"Hay un [momento] con Sadie Sink, que hace su debut en el UCM. Ha sabido manejar con mucha elegancia la presión que supone el personaje que interpreta. Y en el tercer acto, se lleva todo el protagonismo. Es buenísimo", expresó Holland en declaraciones a Noovie.

El comentario del actor, aunque aparentemente casual y poco comprometedor, podría estar revelando dos importantes detalles del personaje de Sink. Así, la mención de que existía cierta presión sugiere que el personaje tendrá un papel clave, reforzando las esperanzas de que aparezca en futuros proyectos de Marvel y en particular la popular teoría de que se trate de Jean Grey, siendo el primer gran nuevo fichaje del reinicio de los X-Men que prepara la Casa de las Ideas.

Por otro lado, que el personaje se lleve "todo el protagonismo" en el tercer acto, apunta a la posibilidad de que no sea hasta ese momento que se dé a conocer su verdadera identidad. En los tráileres, el personaje solo ha aparecido de espaldas, como una figura encapuchada y, presumiblemente, hablando a través de otras personas gracias a la telepatía y el control mental y no es descabellado pensar que podría mantenerse así escondido en los dos primeros tercios de la película para descubrir su rostro solo en los compases finales.

UN "SECRETO A VOCES" COMO ANDREW GARFIELD Y TOBEY MAGUIRE EN NO WAY HOME

En una entrevista concedida a SFX Magazine, la productora Amy Pascal comparó la intriga por el personaje de Sink con el secretismo con el que se rodeó el cameo de Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home. "Cuando aparecieron los tres Spider-Man en la última película, y era el secreto peor guardado de Hollywood, todo el mundo fingía no saberlo, pero en realidad lo sabía", recordó.

De esta manera, aunque muchos fans ya den por sentado que Sink encarna a Jean Grey, tal y como muchos estaban seguros de la aparición de los distintos Peter Parker en No Way Home, el hecho de que no haya habido confirmación oficial al respecto hace que el misterio continúe y el suspense se mantenga un poco más. "Creo que a la gente le encanta que le sorprendan. En realidad, no quieren saberlo todo. Quieren vivir la experiencia que te ofrecen las películas: la conmoción, el asombro y la sorpresa", expresó Pascal.