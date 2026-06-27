Zoë Kravitz y Sadie Sink, protagonizan para Netflix el videojuego de terror Unhinged

Archivo - Zoë Kravitz attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California.,Image: 1065923259, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - C FLANIGAN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo martes 30 de junio Netflix lanzará Unhinged, un videojuego de terror que contará con las voces de Zoë Kravitz (Bala perdida, Mad Max: Furia en la carretera) y Sadie Sink (Stranger Things, La ballena). La plataforma de streaming ha publicado el tráiler oficial del proyecto, en el que también participa Troy Baker, actor de doblaje que pone voz a Joel en los videojuegos de The Last of Us.

Se trata de un juego al que podrá accederse desde el móvil, utilizándolo como mando para seguir la partida a través del televisor. Según adelanta el tráiler, Unhinged colocará al jugador en la piel del personaje de Kravitz, Ava, que intenta reunirse con su amiga Claire, a quien pone voz Sink. En el avance, Ava es sorprendida en su propia casa por un misterioso hombre, que se lanza a atacarla y la persigue mientras ella, aterrada, trata de buscar una salida.

Unhinged ha sido desarrollado por Night School Studio, productora de videojuegos que pertenece a Netflix y que ha lanzado títulos como Oxenfree o Mr. Robot. La plataforma describe este proyecto transmedia, al que se podrá acceder desde el móvil, como "un videojuego de terror inmersivo que da la sensación de estar 'jugando' a una serie o una película".

UNHINGED DE NETFLIX, CON ZOË KRAVITZ Y SADIE SINK

"Te despiertas en la piel de Ava (Zoë Kravitz) en medio de una intensa tormenta que deja la ciudad sin electricidad. Utilizando tu móvil como linterna y como único medio de comunicación para llamar y enviar mensajes a tu mejor amiga Claire (Sadie Sink) y al conserje Ben (Troy Baker), debes encontrar el camino hacia un lugar seguro... y no estás tan sola como crees", reza la sinopsis del videojuego.

Según adelanta Netflix, Unhinged está planteado de tal manera que los suscriptores puedan acceder tan fácilmente como a ver una película o una serie en la aplicación. No se necesita ningún mando, sino que los usuarios tendrán que escanear un código QR para poder jugar en su dispositivo móvil.

El juego está planteado de tal manera que los movimientos del móvil se sincronizan con las manos del personaje de Ava. "La inmersión va un paso más allá con el audio. Cuando Ava recibe una llamada o un mensaje, tu teléfono real suena, vibra y reproduce el audio directamente a través de su altavoz, mientras que el resto de los efectos de sonido ambientales resuenan a través de tu televisor", detalla Netflix en su página web Tudum.

Además, el videojuego también cuenta con un "Modo Historia" que ofrece "una experiencia narrativa pura", en el que no hay límite de tiempo y el usuario no puede morir en el juego.

"Sin embargo, en el Modo Estándar, todo depende de tus reflejos. En los momentos de mayor tensión, una barra de tiempo que va disminuyendo en la parte superior de la pantalla te obliga a buscar rápidamente por la habitación un objeto interactivo. Si no encuentras lo que necesitas antes de que se acabe el tiempo, morirás; aunque, en lugar de que se acabe la partida por completo, simplemente volverás a empezar desde tu último punto de control", reza la descripción ofrecida por Netflix.