Filtrada la escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day traerá de vuelta a Tom Holland como Peter Parker y, a menos de dos semanas de su estreno en cines, previsto para el 29 de julio, han salido a la luz reveladores detalles de su escena postcréditos.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según ha dejado caer Daniel Richtman en su Patreon, la escena postcréditos de Brand New Day tendrá como eje el espacio. Aunque no llegó a revelar más detalles al respecto, ya se había adelantado que la secuencia serviría como conexión con Vengadores: Doomsday, y los últimos rumores han ampliado la información sobre la misma.

Al parecer, Ned (Jacob Batalon) revisará su rastreador arácnido, descubriendo que Spider-Man "ya no está en la Tierra". Por otro lado, aunque no se sabe mucho más sobre la escena, se especula con que Peter acabará en la Tierra-828 de Los 4 Fantásticos.

LA ESCENA POST-CREDITO EXPLICARÍA LA AUSENCIA DE SPIDER-MAN EN VENGADORES: DOOMSDAY

En ese caso, si Peter acabara siendo teletransportado a otro rincón del Multiverso, esto podría explicar su ausencia en Vengadores 5. No obstante, también se rumorea que Holland podría hacer un breve cameo en la cinta de los hermanos Russo, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

De ser así, algunos fans del UCM podrían llegar a sentirse decepcionados si la escena postcréditos de Brand New Day se limitase únicamente a mostrar esa conexión con el Multiverso. Por otro lado, aunque seguramente se estuviese refiriendo al final de la película y no a la escena postcréditos, Holland afirmó recientemente que "el Brand New Day de esta película no está al principio, sino en el último fotograma de la cinta".

Así, de este modo, todo parece indicar que Spider-Man experimentará un importante cambio de rumbo antes de volver a aparecer en Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. Además, según las últimas informaciones, las previsiones apuntan a que Brand New Day recaudará entre 230 y 250 millones de dólares únicamente en su estreno en el mercado norteamericano.