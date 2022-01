Filtrada la escena eliminada de Spider-Man: No Way Home con el hermano de Tom Holland

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) arrasa en las taquillas de todo el mundo. Sin embargo, antes de su estreno en cines, la película contaba con la presencia del hermano de su protagonista, Tom Holland, protagonizando una escena que se eliminó durante el montaje final del filme y que ahora, se ha filtrado en las redes sociales.

Pese a excluir esta secuencia del montaje, la secuencia de Harry Holland realizando una espectacular acrobacia pueden verse en el vídeo compartido por SPOILERS: Spider-Man: No Way Home Update a través de su cuenta en Twitter.

New video of @HarryHolland99 doing his stunt from #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/ctZwQpPzCB