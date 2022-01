Fans de Spider-Man: No Way Home descubren una versión alternativa de la icónica escena del Duende Verde

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Algo que parece evidente es que habrá más de un fan que habrá ido varias veces al cine a ver 'Spider-Man: No Way Home', el que haya superado los 1.500 millones de dólares en todo el mundo y haberse erigido como la cinta más taquillera de 2021 dan buena fe de ello. Eso ha permitido que se fijen en los detalles de cada fotograma de la cinta y un seguidor ha descubierto que existen dos versiones diferentes de una de las escenas más icónicas del Duende Verde en la cinta.

Un fan se ha dado cuenta que hay dos versiones de la secuencia en la que Norman Osborn discute con su álter ego malvado en un callejón y termina abandonando su aeronavegador y rompe su característica máscara. La variación de ambas escenas es nimia y puede atribuirse a que una versión está hecha para su montaje en salas convencionales y otra para IMAX.

No obstante, hay fans que piensan que puede ser un efecto Mandela, ya que las supuestas variaciones son mínimas. No obstante, el fan ha compartido ambas escenas protagonizadas por el villano de Willem Dafoe en su cuenta de Twitter, donde pueden apreciarse las diferencias.

Why is there 2 slightly different versions of this Goblin scene? I saw the first one in cinemas, but I prefer the second one. pic.twitter.com/JGmKgFVqkh