Filtrada una polémica escena del especial de The Punisher de Marvel

Frank Castle, el sanguinario justiciero también conocido como The Punisher hizo su debut en el UCM con Daredevil: Born Again y antes de regresar en la segunda temporada de la serie, el personaje encarnado por Jon Bernthal tendrá su propio especial en Disney+, que llegará a la plataforma en algún punto de 2026. Aunque es de esperar que la producción tenga un tono oscuro y brutal, un reciente vídeo del set de rodaje ha hecho a algunos preguntarse si Marvel no cruzará la raya con una escena que podría herir la sensibilidad de muchos fans.

El vídeo en cuestión, compartido por un usuario de Instagram, muestra a Bernthal sujetando un perro de mentira, que enseguida lanza a otro actor para sustituir a un animal real, que un miembro del equipo se encarga de alejar. El actor agarra el muñeco sin cuidado y poco después (la visión queda interrumpida por un camión que pasa) es vitoreado por sus compañeros enmascarados, aparentemente después de haber hecho algo cruel, probablemente, acabar con la vida del perro.

Así, las imágenes parecen sugerir que la ficción de Disney+ incluirá la muerte de un animal, algo que los fans ya han empezado a criticar en los comentarios de la publicación. "¿Por qué matar a un perro? Nunca entenderé esto", se quejó un usuario, con otros expresando su disgusto ante lo innecesario de ese tipo de violencia e incluso asegurando que no verán la serie.

En todo caso, no conviene sacar conclusiones precipitadas y es que, ya sea la escena lo que parece o no, eso no quiere decir que vaya a llegar finalmente a la pantalla. Lo que está claro es que, si la ficción verdaderamente muestra explícitamente maltrato animal, la polémica está asegurada. De hecho, cabe recordar cómo Superman tuvo que eliminar una escena en la que Ultraman pegaba a Krypto, dada la mala recepción en los pases de prueba.

Por el momento es poco lo que se sabe de la trama del especial protagonizado por Bernthal, si bien teniendo en cuenta el desenlace de la primera temporada de Daredevil: Born Again se puede especular que el próximo paso de Frank sea dar caza a los integrantes de la Fuerza Especial Anti-Vigilante que lo encarcelaron y se apropiaron de su símbolo.