Nueva filtración de Spider-Man 4: Brand New Day revela un importante spoiler sobre Zendaya

Entre los diferentes personajes del Universo Cinematográfico Marvel que regresan en Spider-Man: Brand New Day se encuentra MJ (Zendaya). Hasta ahora, era una incógnita cómo se produciría su reencuentro con Peter Parker, pero una importante filtración del rodaje podría haberlo desvelado.

Publicadas en TikTok por un usuario identificado como Buzz, las nuevas imágenes de la grabación muestran a Peter Parker y MJ juntos frente a la tumba de la tía May, quien falleció en No Way Home.

La forma en la que la pareja va a retomar el contacto en Spider-Man: Brand New Day despierta gran interés entre el público, pues la tercera entrega del trepamuros concluyó con la decisión de Peter de borrarse completamente de la memoria de todo el mundo, incluidos sus seres queridos, como medida para protegerlos.

Puedes ver el vídeo completo de la filtración en este enlace: https://www.tiktok.com/@justbuzz.exe/photo/7535847949184683286

Esta filtración podría señalar cómo ambos personajes van a conocerse de nuevo tras aquel sacrificio personal. Teniendo en cuenta que MJ también tenía una relación cercana con la tía May, el cementerio es un lugar común donde ambos pueden coincidir por accidente rindiendo homenaje a la fallecida.

No sería la primera vez que sucede un reencuentro de este estilo, ya que en No Way Home Peter se cruzó en ese mismo punto con un Happy Hogan que no lo reconocía debido al hechizo de Doctor Strange.

Tras el primer vistazo oficial del nuevo traje compartido por Sony, el rodaje de Spider-Man: Brand New Day continúa en Escocia. Las numerosas imágenes filtradas del set, que principalmente mostraban al héroe en acción, no revelaban un detalle argumental tan relevante como este posible reencuentro entre Peter y MJ.

Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega de la saga arácnida protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), llega a los cines el 31 de julio de 2026. Además del regreso de Zendaya como MJ también volverá Jacob Batalon como Ned, el que fuera mejor amigo de Peter en las tres entregas anteriores.

Entre las nuevas caras destacan los fichajes de la estrella de Stranger Things Sadie Sink y de la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, cuyos papeles todavía no han sido revelados. Pero sin duda alguna, lo que más expectación despierta entre los fans son las presencias ya confirmadas de Mark Ruffalo, que retomará su rol de Bruce Banner/Hulk, Michael Mando, regresará como Mac Gargan/Escorpión, y Jon Bernthal, que de nuevo interpretará a Frank Castle/The Punisher.