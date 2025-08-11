Spider-Man: Brand New Day ficha a una mítica estrella de Star Trek para un misterioso papel

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day comenzó hace apenas unos días su filmación en Glasgow, Escocia, con vistas a estrenarse el 31 de julio de 2026. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, ha sumado a su elenco a una mítica estrella del universo Star Trek para desempeñar un misterioso papel.

Se trata de Melanie Scrofano, quien interpretó a la capitana Batel en Star Trek: Strange New Worlds y protagonizó la serie de Syfy Wynonna Earp.

"El mejor momento con la mejor gente de Glasgow. Gracias #Earpers, sois increíbles. Y disculpad si mi nueva película ha interferido en vuestros horarios de viaje", escribió la actriz en Instagram, junto a un emoji en forma de araña y el hashtag SpiderMan.

Sin embargo, aunque Scrofano parece anunciar así su fichaje en la cinta, no dio indicio alguno acerca de a quién interpretará, ni tampoco sobre el papel que desempeñará su personaje en Brand New Day.

Además, una reciente filtración ha confirmado que Zendaya retomará su papel de MJ en la cinta. A través de TikTok, un usuario identificado como Buzz ha publicado unas imágenes de la grabación, mostrando a Peter Parker y MJ juntos frente a la tumba de la tía May, quien falleció en No Way Home. Esto sugiere que ambos personajes van a conocerse de nuevo tras la decisión de Peter de borrar de la memoria de todo el mundo, incluyendo a sus seres queridos, que es Spider-Man, como medida para protegerlos.

Puedes ver el vídeo completo de la filtración en este enlace: https://www.tiktok.com/@justbuzz.exe/photo/7535847949184683286

Por otra parte, Sony lanzó un clip mostrando en detalle el imponente y espectacular traje que llevará el Spider-Man de Holland en la película. El actor también compartió en Instagram unas tomas en las que se encuentra caracterizado como el trepamuros, subido al techo de un vehículo militar y sujeto por cables.

Los últimos rumores apuntan a que The Punisher, a quien volverá a encarnar Jon Bernthal en el filme, podría estar persiguiendo a un convoy del Departamento de Control de Daños, donde estaría siendo transportado el Escorpión, y al que interpretará nuevamente Michael Mando en Brand New Day. La cuarta entrega de Spider-Man también marcará el regreso de Jacob Batalon como Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker en las tres entregas anteriores de la saga, y el de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk.

Entre los nuevos fichajes del reparto, en el que ya figura Scrofano, también se encuentran la estrella de Stranger Things Sadie Sink y la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, en papeles aún no revelados.