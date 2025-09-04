Tom Holland aborda su futuro en el UCM tras Spider-Man: Brand New Day y los secretos de su nuevo traje - MARVEL/SONY PICTURES

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man Brand New Day tiene su fecha de estreno fijada para el 31 de julio de 2026. Tom Holland ha abordado su futuro en el UCM tras esta cuarta entrega de la saga, fuertemente inspirada en los cómics, incluyendo el nuevo traje del trepamuros.

"Creo que, como con todo, hay que enfocarse en lo que tenemos delante, y en este momento eso es Spider-Man: Brand New Day y centrarnos en conseguir que esta película esté a la altura de la anterior", explicó Holland a LADbible. "He buscado constantemente en Internet para saber del mejor modo posible qué es lo que los fans esperan de un filme de Spider-Man, y esa fue mi motivación en las reuniones de presentación", añadió el actor.

"Me parece que, en algunos momentos, los productores se hartaban de mí, pero creo que es algo realmente importante, porque estas películas las hacemos para los fans", continuó Holland.

Sin embargo, el actor, que interpretará a Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan, admite que no sabe qué le deparará el futuro en el UCM después de la cinta de Destin Daniel Cretton. "En lo referente a mi futuro con el personaje después de esta película, no tengo respuesta para eso", confesó Holland.

Por otra parte, el intérprete aseguró que revelar cuáles fueron los cómics que inspiraron su nuevo traje arácnido podría suponer un "spoiler". "Lo que ha sido verdaderamente divertido en esta última cinta fue diseñar el traje y formar parte de ese proceso y entender qué queríamos lograr", sentenció Holland.

El actor ha admitido desconocer cuál será la siguiente vez que los fans vean a Spider-Man tras Brand New Day; sin embargo, no son pocos quienes mantienen la esperanza de que su trepamuros irrumpa finalmente en Vengadores: Doomsday y Secret Wars. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day, que continúa con su filmación en Glasgow, Escocia, contará en su reparto con Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Zendaya y Jacob Batalon como M.J. y Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk.

Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el reparto se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano (Star Trek: Strange New Worlds) y Tramell Tillman (Separación), en papeles aún no revelados. Además, los últimos rumores indicaban que Yelena Belova, el personaje de Florence Pugh, una de las intérpretes confirmadas para Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, estará también en el filme.