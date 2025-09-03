Archivo - Tom Holland, fascinado con Christopher Nolan: "El guion de La Odisea es el mejor que he leído nunca" - PAUL BONSER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tras describir hace unos meses el ya finalizado rodaje de La Odisea como "la mejor experiencia que he tenido un set", Tom Holland ha vuelto a elevar las expectativas hacia el nuevo largometraje de Christopher Nolan. El actor, que encarna a Telémaco, hijo de Odiseo (Matt Damon), no solo ha elogiado el libreto en estos mismos términos superlativos, sino que ha ensalzado a Nolan como un cineasta de visión firme y, al mismo tiempo, abierto a la colaboración creativa.

"Es el mejor guion que he leído nunca", asegura Holland a Agence France-Presse, donde además subraya el equilibrio de Nolan entre liderazgo y escucha: "Chris es un verdadero colaborador. Sabe lo que quiere, pero no es un entorno en el que no puedas proponer ideas o construir personajes de ciertas maneras", añade el intérprete.

El entusiasmo de Holland encaja con otras de sus recientes valoraciones, que calificó las grabaciones de La Odisea como "increíbles, diferentes y emocionantes", y prometió una película "como nada que se haya visto".

Escrita y dirigida por Nolan, la película adapta el poema de Homero y sigue el accidentado regreso de Odiseo (Ulises) a Ítaca tras la Guerra de Troya, entrelazando el relato con los puntos de vista de Telémaco y Penélope. La puesta en escena apunta a una lectura monumental del mito, con rodajes costeros, secuencias marítimas y grandes navíos que dejaron imágenes virales desde set.

El rodaje, que se desarrolló entre febrero y agosto de 2025, también protagonizó titulares por la grabación de algunas escenas en Dajla, territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. La elección de localizaciones motivó un llamamiento del Festival Internacional de Cine del Sáhara respaldado por figuras de la industria como Javier Bardem pidiendo a los responsables reconocer "que no deberían haber filmado en Dajla" o recabar el consentimiento de representantes saharauis.

El reparto de La Odisea, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026, está encabezado por Matt Damon y Tom Holland como Ulises/Odiseo y su hijo Telémaco. Los acompañan Lupita Nyong'o, que interpretará a Clitemnestra, Benny Safdie como Agamenón, Charlize Theron que dará vida a la hechicera Circe, Anne Hathaway como Penélope y Zendaya, que se meterá en la piel de la diosa Atenea

El elenco de la nueva obra del director de Oppenheimer o Interstellar también incluye a Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales, Logan Marshall-Green y Maurice Compte, entre otros.