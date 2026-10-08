Batacazo millonario de Digger: Esto le va a costar a Warner Bros. La nueva película de Tom Cruise - WARNER BROS

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Digger, la comedia negra de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, llegó a los cines el pasado 2 de octubre, firmando un primer fin de semana en taquilla muy por debajo de lo esperado. Según se ha dado a conocer recientemente, la cinta, que es ya el peor estreno de una película de Cruise en 19 años, supondrá una pérdida millonaria para Warner Bros.

Según recoge The Wrap, el filme registrará unas pérdidas de 250 millones de dólares al final de su ciclo de exhibición, incluso teniendo en cuenta los ingresos posteriores a su estreno en salas. Esto resultará en una de las mayores pérdidas en cuanto a estrenos cinematográficos de los últimos años.

Mientras que informes anteriores situaban las pérdidas previstas en aproximadamente 125 millones de dólares, el desempeño de la cinta en su primer fin de semana (con 21 millones de dólares recaudados a nivel global) augura que sean mayores. Según fuentes internas de Skydance, no se espera que Digger recaude más de 40 millones de dólares.

EL PRESUPUESTO DE DIGGER

De acuerdo con diversas fuentes, el presupuesto de la película de Iñárritu fue de 173 millones de dólares, si bien parte de esa cantidad se debió a una indemnización inesperada. Otra fuente apuntó a un presupuesto final de 163 millones de dólares. Por otra parte, se destinaron unos 100 millones de dólares al presupuesto de marketing, con Cruise como uno de los grandes reclamos promocionales del filme.

Las primeras reacciones a la película fueron muy dispares, con algunas críticas tildándola de "obra maestra", "brillante" y "magnífica" y otras describiéndola como "desagradable", "desconcertante" e "insoportable". "La película costó más de 125 millones de dólares, una cifra no solo difícil de justificar por sí sola, sino que también demuestra la arrogancia de sus responsables, convencidos de que acudiremos en masa a ver esta pesada y absurda lección", escribió Owen Gleiberman, de Variety.