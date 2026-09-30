El director que dio calabazas a Tom Cruise por un remake maldito de Marvel - CONTACTO

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Cruise está a punto de estrenar Digger el próximo 2 de octubre, pero ya tiene todo listo para arrancar con su próximo proyecto: la secuela de Días de trueno. Una película que, al parecer, Cruise quería que dirigiera Shawn Levy, pero el cineasta rechazó la oferta para capitanear en su lugar el reboot de Ghost Rider con Ryan Gosling.

Según el 'insider' Matthew Belloni, del medio Puck News, Cruise intentó convencer a Levy para que dirigiera la secuela de su filme de 1990, Días de trueno, con "bastante insistencia". No obstante, el cineasta rechazó el proyecto para dirigir Ghost Rider, la película de Marvel cuyo estreno está previsto para el 28 de julio de 2028 y en la que Gosling interpretará al vengativo Motorista Fantasma.

Este proyecto marcará la segunda colaboración entre Levy y Gosling tras Star Wars: Starfighter, que verá la luz el 28 de mayo del año que viene. Además, en ambos proyectos el guion corre a cargo de Jonathan Tropper.

En el reboot de Ghost Rider, Gosling tomará el relevo de Nicholas Cage, que dio vida al personaje en dos películas para Sony estrenadas en 2007 y 2012. Además, será el segundo largometraje de Marvel capitaneado por Levy, quien ya dirigió en 2024 Deadpool y Lobezno.

Cabe recordar que Cruise ya se dejó caer por el rodaje de Starfighter, tal y como relató el propio Levy en una entrevista con The New York Times. El cineasta rememoró cómo Cruise hizo una entrada triunfal en helicóptero, mientras su equipo reproducía el mítico tema de Misión Imposible, y llegó incluso a ponerse tras las cámaras para dirigir una escena de la película.

LA SECUELA DE DÍAS DE TRUENO YA ENCONTRÓ A OTRO DIRECTOR

En cuanto a la secuela de Días de trueno, la película fichó finalmente como director a Jonathan Levine, realizador de películas como 50/50 o Memorias de un zombie adolescente, y que tiene pendiente el estreno de Mr. Irrelevant, biopic en el que David Corenswet dará vida al jugador de rugby John Truggle y que podría ser una de las grandes apuestas de Paramount para este año.

El filme ha fijado su estreno para el 2 de junio de 2028 y, además de con Cruise, contará con Anne Hathaway en su reparto. Paramount anunció el fichaje de la actriz a finales de agosto con un divertido vídeo en el que ambos intérpretes aparecían bromeando sobre cuándo empezarían a rodar.