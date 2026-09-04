Tom Cruise defiende el fichaje de Anne Hathaway en Días de trueno 2 tras las críticas: "Tiene un talento enorme"

Archivo - ANNE HATHAWAY seen during the red carpet arrivals for the New York premiere of 'The Odyssey' held at AMC Lincoln Square.,Image: 1116635009, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - NANCY KASZERMAN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras anunciarse que Anne Hathaway se uniría a Tom Cruise en la secuela de Días de trueno, Randy Quaid, que dio vida a Tim Daland en la película original, faltaba al respeto a la actriz, diciendo que no era "sexy" por estar embarazada, y pedía el regreso de Nicole Kidman. Ahora, Cruise ha defendido a su futura compañera de reparto, destacando su talento y versatilidad como actriz.

"Annie es... Se nota que esa mujer tiene talento para la comedia y para el drama, y que, como artista, tiene una energía increíble", afirmaba el actor de Misión imposible en The Pat McAfee Show.

"Tengo la sensación de que realmente tenemos algo entre manos. Annie tiene un talento enorme", incidía el actor. En la secuela de Días de trueno, Hathaway dará vida a la líder de un equipo que pretende reclutar a Cole Trickle, el personaje de Cruise, según adelantó el medio Comic Book Movie.

TOM CRUISE SALE EN DEFENSA DE ANNE HATHAWAY

Hace apenas unos días, cuando se anunció el fichaje de Hathaway en Días de trueno 2, Randy Quaid escribió en la red social X: "Anne Hathaway es una elección de izquierdas, woke y horrible para el público de DÍAS DE TRUENO y de la NASCAR, que son partidarios de MAGA. La mujer madura y sexy que acompaña a Tom en esta película tiene que ser Nicole".

Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for DAYS OF THUNDER NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the casting that would sell the idea. It’s interesting because when we made the first one there was also a… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

En otra publicación, Quaid resposteaba el anuncio de la secuela publicado por Cruise escribiendo: "Necesitamos que vuelva Nicole. No seas un cobarde, Tom Cruise. Necesitas a la chica original. No es nada personal; es una cuestión de cine. Anne no es sexy, porque, por si no te has dado cuenta, está embarazada".

We need Nicole back. Don’t be a pussy, @TomCruise. You need the original girl. It’s not personal; it’s filmmaking. Anne isn’t sexy, because and if you haven’t noticed, she’s pregnant. https://t.co/7qid5SDnkv — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

En la película original de Días de trueno, Kidman dio vida a Claire Lewicki, el interés amoroso del personaje de Cruise. En 1990, el mismo año en que se estrenó la película, ambos actores se casaron. La pareja se divorció en 2001 y no han vuelto a actuar juntos desde entonces.