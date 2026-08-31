Anne Hathaway protagonizará junto a Tom Cruise Días de trueno 2, que ya tiene fecha de estreno - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Con Digger pendiente de ver la luz en cines el próximo 2 de octubre, Tom Cruise ya ha puesto fecha a su siguiente proyecto: la secuela de Días de trueno. Además, tras el fichaje de Jonathan Levine como director, la cinta ha anunciado ahora la incorporación de Anne Hathaway a su reparto con un divertido vídeo junto a Cruise.

La película ha fijado su fecha de estreno para el 2 de junio de 2028 y ha anunciado el fichaje de Hathaway publicando una foto en la que aparece posando junto a Cruise en el Daytona International Speedway. Además, el actor ha publicado vía Instagram un vídeo en el que ambos aparecen bromeando sobre cuándo empezarán a rodar.

"¿Y ahora qué?", le dice Cruise a Hathaway tras posar juntos para la foto del anuncio oficial, a lo que ella contesta: "Voy a dar a luz a este bebé y luego vamos a rodar esta película". "Buena idea", concuerda Cruise entre risas, todo mientras se escucha de fondo la mítica banda sonora de la película original de Días de trueno.

Según informa el medio Comic Book Movie, Hathaway dará vida en la película a la líder de un equipo que quiere reclutar a Cole Trickle, el personaje de Cruise, para su equipo. Por el momento, se desconocen más detalles sobre la trama del filme, cuyo guion corre a cargo de Will Staples.

CRUISE Y HATHAWAY COMPETIRÁN EN CARTELERA ANTES DE RODAR SU PRIMER PROYECTO JUNTOS

Hathaway ha estrenado nada menos que cuatro películas este verano -El diablo viste de Prada 2, La odisea, Mother Mary y El final de Oak Street-, y tiene pendiente el aterrizaje en los cines de Verity, que competirá en cartelera precisamente con Digger, pues ambas se estrenan el 2 de octubre.

Tras anunciarse el fichaje de Hathaway, Cruise apareció por sorpresa en el Daytona International Speedway durante la NASCAR Cup Series, donde expresó su emoción por el proyecto que tiene entre manos.

"No se trata solo de las carreras. Se trata de la comunidad y de la gente. Hay algo muy especial en los pilotos y en toda la comunidad del automovilismo. Es toda una cultura, y me sentí muy orgulloso de poder reflejarla en la primera entrega de Días de trueno, y es un honor para mí compartirla con el mundo. Eso es, básicamente, lo que realmente vamos a intentar conseguir con esta nueva entrega", aseguró el actor, según recoge Comic Book Movie.

Paramount comenzó las negociaciones con Cruise para sacar adelante una secuela de Días de trueno en 2024. Desde entonces, no se supo nada más acerca del proyecto hasta que Jerry Bruckheimer, productor de la cinta original, lo mencionara en la gira de promoción de F1: La película. Estrenada en 1990, Días de trueno supuso el reencuentro entre Cruise y Tony Scott, director de Top Gun, y contó con Nicole Kidman en su elenco.