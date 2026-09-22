La hija de Robin Williams vuelve a denunciar los 'deepfakes' hechos con IA de su padre: "Tened un poco de vergüenza" - CONTACTO

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Zelda Williams, directora de Lisa Frankenstein e hija del legendario actor Robin Williams, ha vuelto a pedir que dejen de difundirse vídeos generados por inteligencia artificial de su padre, que falleció en 2014. La cineasta pide que dejen "descansar" la memoria de Williams, haciendo referencia a un vídeo hecho con IA en el que el intérprete aparecía hablando de que existen conspiraciones satánicas en las élites de Hollywood.

"Ese supuesto 'vídeo privado' de papá que me han enseñado, en el que habla de conspiraciones, está claramente hecho con IA, y ni siquiera una IA especialmente convincente", escribe Zelda Williams en su cuenta de X.

"Cualquiera que diga ser fan suyo y se lo crea es evidente que ha visto sus películas con el sonido apagado, porque esa voz es robótica y horrible. Dicho esto, un humano hizo que un robot lo creara, y a esa gente os digo: dejadlo fuera de vuestros engaños delirantes y dejadlo descansar. Si no podéis exponer vuestros argumentos sin hacer que un hombre muerto los haga más convincentes en vuestro lugar, entonces decidme: ¿quién es el que está manipulando al público a través de los medios ahora?", continúa.

"Odio esta aplicación, es un sumidero. A estas alturas, está llena sobre todo de bots y de gente que se deja engañar voluntariamente por ellos, así que no sé muy bien por qué siento la necesidad de volver para aclarar las cosas, pero le quiero, así que lo haré. El hecho de que haya fallecido no lo convierte vuestro títere. Tened un poco de vergüenza", concluye el texto.

That supposedly ‘private video’ of dad that I’ve been shown talking about conspiracies is clearly AI, and not even particularly convincing AI. Anyone who claims to be a fan who believes it clearly listened to his movies on mute because that voice is robotic and terrible. That… — Zelda Williams (@zeldawilliams) September 21, 2026

ZELDA WILLIAMS LLEVA PIDIENDO LO MISMO DESDE 2025

Este nuevo llamamiento por parte de Zelda Williams se produce un mes después de que reactivara, junto a sus hermanos Zak y Cody, la cuenta de Instagram de su padre. Con esta iniciativa, su objetivo era convertirlo en un "lugar seguro" frente a los cada vez más numerosos 'deepfakes' que circulan por redes sociales de personajes públicos, tanto vivos como fallecidos, y en concreto también del actor.

"Convertir ese espacio en un lugar donde la gente pueda encontrar vídeos y fotos auténticos de él es una de las mejores formas que hemos encontrado hasta ahora para luchar contra el abuso generalizado de su voz y su imagen mediante la IA en esta red social", expresaba la cineasta desde su cuenta personal en stories de Instagram.

Cabe recordar que la hija del legendario actor lleva pidiendo que dejen de difundir vídeos de su padre generados por inteligencia artificial desde 2025, cuando denunció públicamente estas prácticas por primera vez, incidiendo entonces en que "no es lo que él querría".

"No estáis creando arte; estáis haciendo perritos calientes asquerosos y ultraprocesados a partir de las vidas de seres humanos, de la historia del arte y la música, y luego se los estás metiendo por la garganta a otra persona con la esperanza de que levanten el pulgar y les guste. Qué asco", expresó entonces en sus stories de Instagram.