Archivo - Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT tras dar vida a Sam Altman en Artificial: "Cuanto más sabes..." - NEON - Archivo

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Artificial, película en la que Andrew Garfield da vida al CEO de OpenAI Sam Altman, llegará a las salas a partir del 25 de diciembre, tras su paso por el Festival de Cine de Nueva York el próximo 5 de octubre. Garfield ha confesado ahora que, tras rodar la cinta, basada en hechos reales, lo primero que hizo fue dejar de usar ChatGPT.

En su paso por el programa Jimmy Kimmel Live!, Garfield habló durante buena parte de la entrevista sobre su papel en El hombre que desafió al rey, película dirigida por Paul Greengrass que se estrena en cines el 30 de octubre. Pero en los últimos compases de la entrevista, Kimmel también le preguntó por Artificial, cuyo primer tráiler vio la luz hace apenas unos días.

"Son [películas] diametralmente opuestas en cuanto a la escala de la humanidad", señalaba Garfield. "Una de las personas con más poder del mundo en la actualidad y una de las personas con menos poder en 1381", reflexionaba el actor.

Kimmel le preguntó entonces si, tras rodar la película, sentía algún tipo de "inquietud" respecto a la inteligencia artificial, a lo que el actor respondió con sarcasmo: "¡No, no! Me parece que todo va genial".

"Me pasó lo mismo que cuando rodé La red social, que dejé Facebook inmediatamente. Dejé ChatGPT inmediatamente", admitía el actor cuando Kimmel le preguntó si, tras interpretar a Altman en la película de Luca Guadagnino, se sentía más o menos "nervioso" o "asustado" ante el auge de la IA.

"La verdad es que ni siquiera sé cómo explicar por qué, pero cuanto más sabes, más te das cuenta de que nos estamos adentrando a toda velocidad en un territorio totalmente desconocido", aseguraba el actor, añadiendo que, paradójicamente, "ellos lo dicen abiertamente".

"Dicen algo así como: 'Sí, bueno, la verdad es que no sabemos muy bien quiénes van a perder sus puestos de trabajo ni cómo vamos a crear una economía que funcione para la gente de a pie. ¡Pero lo vamos a averiguar! ¡Y os prometo que va a ser genial!'", continúa, incidiendo con ironía en que, por lo menos, son "transparentes" al respecto.

Más que en la fundación de OpenAI, el filme promete centrarse en el confuso ciclo de despidos y recontrataciones que sufrió su CEO en 2023. Aparte de con Garfield como Altman, el reparto cuenta con Yura Borisov como Ilya Sutskever, el director científico de la compañía, que habría jugado un papel fundamental en el despido.

La película será distribuida por Neon, que adquirió los derechos después de que Amazon, su distribuidora original, abandonara el proyecto cuando la cinta estaba prácticamente terminada. Aunque oficialmente no se dieron a conocer los motivos de la decisión, esta se anunció apenas unos meses después de que la empresa firmara un acuerdo de colaboración por valor de 50.000 millones de dólares con OpenAI.