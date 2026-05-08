Todos los combates y fatalities de Mortal Kombat 2: ¿Quién lucha y gana el torneo? - WARNER BROS.

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat 2 ya ha aterrizado en las salas. Fiel al nivel de brutalidad y gore del videojuego en el que se basa, la película cuenta con numerosos y sangrientos combates que culminan con la cruenta guinda del pastel: los fatalities que los fans del material original sin duda reconocerán. Y aunque el funcionamiento básico del torneo no tenga mucho misterio, conviene hacer un breve repaso de su desarrollo y tener claro quiénes se han enfrentado en la arena y qué movimientos han usado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

JOHNNY CAGE VS KITANA

El torneo de Mortal Kombat para decidir la suerte del reino de la Tierra consta de ocho rondas. La primera de ellas enfrenta a Johnny Cage y Kitana en la arena de Edenia. La princesa gana con facilidad, pero perdona la vida a su contrincante, ya que secretamente trabaja con Raiden para derrocar a Shao Kahn.

SONYA BLADE VS SINDEL Y COLE YOUNG VS SHAO CAN

Después de este primer combate, Sonya Blade lucha contra la retornada reina Sindel en un foso y Cole Young tiene un cara a cara con el mismísimo Shao Kahn en una arena conocida como Dead Pool. Mientras que la teniente logra imponerse a su rival (a la que luego resucita de nuevo Shao Kahn), Cole no tiene tanta suerte, ya que el tirano juega con ventaja. Habiendo conseguido la inmortalidad, no puede ser derrotado y acaba aplastando la cabeza de Cole con su maza.

JAX VS JADE Y LIU KANG VS KUNG LAO

Los siguientes combates enfrentan a Jax y Jade en Edenia y a Liu Kang y el retornado Kung Lao en un escenario con un portal azul. Jax gana a Jade, pero le perdona la vida, alegando que su amiga Kitana perdonó la de su aliado, Johnny Cage. Liu Kang también sale victorioso y Kung Lao muere una vez más.

TODOS VS SHAO KAHN

En las últimas rondas, todas en Edenia, muchos de los supervivientes se enfrentan a Shao Kahn por turnos. El primero que pierde contra el villano es Jax, que lo paga con su vida; seguido de cerca por Liu Kang y Sonya Blade (Sonya sobrevive, pero Liu Kang es empalado). Solo Kitana logra acabar con Shao Kahn en la última lucha, renunciando a su bando y uniéndose oficialmente al de la Tierra.

Cabe decir que estas no son las únicas batallas de Mortal Kombat 2, que, más allá del torneo, muestra numerosos enfrentamientos igualmente importantes para el desenlace de este, como el que se libra en el Inframundo para acabar con el amuleto de inmortalidad de Shao Kahn.

TODAS LAS FATALITIES DE MORTAL KOMBAT 2

En cuanto a las fatalities (movimientos finales brutales que un oponente puede ejecutar para acabar con el otro) que los fans del videojuego podrán reconocer en la película, se encuentra la 'Kahn-Sequences' (Kahn-Secuencias en español). Esta ocurre parcialmente en el enfrentamiento entre Shao Kahn y el rey Jerrod pues, aunque falta el movimiento inicial de cabeza y destripamiento, el villano sí que levanta a su adversario en el aire con la punta de su martillo.

Tampoco es una réplica exacta del videojuego el 'Clean Cut' (Corte Limpio) de Scorpion, ya que las armas que se utilizan son diferentes, pero el resultado es prácticamente idéntico.

Se distinguen además el 'Nut Punch' o Cascanueces de Johnny Cage, que, sin ser del todo un fatality, sí que constituye uno de sus golpes más icónicos y que en la cinta utiliza contra Baraka, y su 'Shadow Kick' (Patada sombra), que usa para destruir el amuleto de Shao Kahn.

Por otro lado, aunque no se corresponde exactamente con ese fatality, la muerte de Kung Lao se puede asociar con el 'Buzz Saw' ya que Liu Kang lo empuja contra su cortante sombrero mientras este gira en el suelo, de manera similar a cómo Kung Lao mataba a Nitara en la primera película.

De la misma manera, la forma en la que Kitana vence finalmente a Shao Kahn no es una copia de su 'Royal Blender' en el videojuego, pero hay cierta similitud por cómo sus abanicos despedazan al rival.