Johnny Cage (Karl Urban) descubre qué es ser un héroe en el bestial tráiler de Mortal Kombat 2 - WARNER BROS

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La sangrienta secuela de Mortal Kombat llegará el 8 de mayo a los cines. Para ir poniendo los dientes largos hasta su estreno, Warner Bros. ha lanzado un brutal tráiler en el que Johnny Cage (Karl Urban) descubre lo que significa ser un verdadero héroe mientras que el Emperador Shao Kahn amenaza la Tierra.

"¿Queréis saber qué te convierte en un héroe?", cuestiona Cage mientras se encuentra en una multitudinaria convención de fans al inicio del adelanto. "No es el destino ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza", afirma el actor de cine y experto luchador de artes marciales.

Es entonces cuando entra en escena Raiden (Tadanobu Asano) en un aparcamiento, donde se aparece ante Cage. "Johnny Cage, has sido elegido para Mortal Kombat", le suelta el Dios del Trueno, acompañado de Sonya Blade (Jessica McNamee), dando una muestra de su poder.

Seguidamente, una escena revela al personaje de Urban en el Mundo Exterior probando sus dotes de lucha ante Kitana (Adeline Rudolph). "Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos, se decidirán en combate", dice a continuación la luchadora, mientras otra secuencia muestra la arena de combate y a Kung Lao (Max Huang) enfrentándose en ella a su adversario.

"Esta es una guerra por el destino de su mundo", le dice Raiden a Cage, quien no deja de renegar y asegura que no es ningún gran guerrero ni héroe. "El reino de la Tierra me pertenece", les advierte el emperador Shao Kahn (Martyn Ford) a sus súbditos, mientras una luchadora aparece maniatada y arrodillada ante el aterrador gobernante con su imponente máscara. Instantes después, el avance muestra el regreso de Jax (Mehcad Brooks); el malvado hechicero Shang Tsung (Chin Han); Kano (Josh Lawson) y Sonya Blade enfrentándose en un brutal duelo; Scorpion (Hiroyuki Sanada) eliminando salvajemente a un rival; y a Kitana frente a frente contra el Emperador. "Tú, Johnny Cage, ahora eres parte de esto", asegura Liu Kang (Ludi Lin) al escéptico y carismático luchador.

Dirigida de nuevo por Simon McQuoid y guion de Jeremy Slater, la explosiva secuela de Mortal Kombat también cuenta en su reparto con Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Joe Taslim como Bi-Han. La película está producida por Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh y McQuoid, y los productores ejecutivos son Michael Clear, Judson Scott, Slater y Lawrence Kasanoff.